सगी मां की हत्यारी बेटी और इंजीनियर आशिक को उम्रकैद, DM कंपाउंड हत्याकांड में कोर्ट का फैसला

Hindustan Hindi News
Life imprisonment to daughter and engineer lover, Shahjahanpur Court decision in DM compound murder case

 यूपी के शाहजहांपुर में डीएम कंपाउंड हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मां की हत्या में बेटी और उसके इंजीनियर आशिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ जुर्माना भी लगाया है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 07:25 AM
यूपी के शाहजहांपुर शहर के बहुचर्चित डीएम कंपाउंड हत्याकांड में अपर जिला जज (कक्ष संख्या-1) अशीष वर्मा की अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्ता बेटी पुष्पा और उसके आशिक पीडब्ल्यूडी के सहायक इंजीनियर राकेश कुमार को आजीवन कारावास और 70 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

सदर बाजार थाना क्षेत्र की इस वारदात ने पूरे शहर को दहला दिया था। सरकारी आवास में तैनात सहायक इंजीनियर राकेश कुमार के घर पर खाना बनाने वाली पुष्पा के उससे अवैध संबंध बन गए थे। राकेश शादीशुदा था, बावजूद इसके दोनों के बीच नाजायज रिश्ते लगातार बढ़ते गए। जब यह बात पुष्पा की मां रामबेटी को पता चली तो उन्होंने बेटी को रोकने का प्रयास किया। मगर अवैध संबंधों में अंधी हो चुकी पुष्पा ने मां की बात मानने के बजाय अपने आशिक के साथ मिलकर उसी का कत्ल कर दिया।

बेटे की तहरीर पर खुला राज

वारदात वाली सुबह रामबेटी मृत पाई गईं। बेटे ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि उसकी मां बिल्कुल स्वस्थ थीं और उनकी अचानक मौत संदिग्ध है। पोस्टमार्टम में स्पष्ट हो गया कि रामबेटी की हत्या की गई है। विवेचना की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक रविंद्र सिंह को सौंपी गई। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले। जांच में सामने आया कि घटना वाली रात राकेश और पुष्पा की लोकेशन मौके पर ही थी और दोनों घंटों मोबाइल पर बातचीत भी करते थे। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और मुकदमा कोर्ट में चला। अदालत ने पुष्पा और राकेश को दोषी मानते हुए उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। फैसले के बाद कोर्ट परिसर में मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। इस निर्णय से साफ संदेश गया कि रिश्तों की मर्यादा तोड़कर किए गए जघन्य अपराध को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

कोर्ट की टिप्पणी: आरोपी ने रिश्तों का खून किया

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अशीष त्रिपाठी ने मजबूत पैरवी की। कई गवाहों की गवाही और तकनीकी साक्ष्यों से यह साबित हो गया कि अभियुक्तगण ने षड्यंत्रपूर्वक रामबेटी की हत्या की। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्तों ने सिर पर लोहे की रॉड से वार कर और मृतका की आंखों व शरीर पर एसिड डालकर हत्या की। अभियुक्त पुष्पा ने रिश्तों का खून किया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला

फैसले में कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम श्रीकांत शेखरी केस का हवाला दिया। कहा गया कि सजा का निर्धारण पीड़िता या अपराधी की सामाजिक स्थिति पर नहीं बल्कि अपराध की गंभीरता, पीड़िता की दशा और अभियुक्त के आचरण पर निर्भर करता है। यह अपराध अत्यंत जघन्य और दूरगामी प्रभाव वाला है, इसलिए कठोर दंड दिया जाना ही न्याय का उद्देश्य पूरा करता है।

