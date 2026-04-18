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साढ़े 3 साल की बच्ची से हैवानियत के दोषी को उम्रकैद; कोर्ट में सजा सुनकर कांपा, 111 दिन में फैसला

Apr 18, 2026 12:16 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, अमरोहा
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अमरोहा में साढ़े तीन साल की बच्ची से रेप के दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद आए इस फैसले में 111 दिन का समय लगा।

साढ़े 3 साल की बच्ची से हैवानियत के दोषी को उम्रकैद; कोर्ट में सजा सुनकर कांपा, 111 दिन में फैसला

अमरोहा में पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने जघन्य अपराध के मामले 48 वर्षीय दोषी गजेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 27 दिन में चार्जशीट दाखिल करने के बाद 60 दिन तक चली न्यायिक प्रक्रिया में उस पर 3.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हैवानियत का दोष सिद्ध हुआ। कोर्ट ने बाकी जिंदगी जेल में गुजारने का फैसला सुनाया। इतना ही नहीं दोषी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मुकदमा दर्ज होने के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने दोषी गजेंद्र की मुठभेड़ में गिरफ्तारी की थी। मुकदमे में 12 तारीख पड़ीं तथा नौ लोगों की गवाही कराई गई। मुकदमा दर्ज होने के बाद शुक्रवार को आए इस फैसले में 111 दिन का समय लगा।

दिल को कंपा देने वाली घटना

समाज को शर्मसार और दिल को कंपा देने वाली घटना सैदनगली थाना क्षेत्र के एक गांव की थी। गांव निवासी किसान की साढ़े तीन साल की बेटी 6 जनवरी 2026 की देर शाम अपने घर के बाहर खेल रही थी। एक व्यक्ति वहां से उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया था तथा आबादी से कुछ दूर ले जाने के बाद सूनसान इलाके में उसने बच्ची के साथ दरिंदगी की थी। 60 दिन तक चली सुनवाई में कुल 12 तारीख पड़ीं तथा नौ लोगों की गवाही हुई। इस बीच तमाम कोशिश के बाद भी गजेंद्र को जमानत नहीं मिली।

60 दिनों तक चली सुनवाई

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय पॉक्सो प्रथम की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी कर रहे थे तथा अमरोहा पुलिस की तरफ से पैरोकारी थाना सैदनगली के पैरोकार राजकुमार सिंह ने की। 60 दिन तक चली सुनवाई में अदालत ने गुरुवार को गजेंद्र को दोषी करार दिया था

27 दिन के भीतर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी

अमरोहा। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है। लिहाजा, आजीवन कारावास की सजा शेष बचे जीवन काल तक चलेगी। मुकदमे की विवेचना थाने में तैनात एसएसआई दीपक कुमार द्वारा की गई थी। मजबूत साक्ष्य जुटाते हुए उन्होंने महज 27 दिन के भीतर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद मिशन शक्ति अभियान के तहत अमरोहा पुलिस की सशक्त पैरवी इस फैसले में निर्णायक साबित हुई।

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क्या बोले एसपी अमरोहा?

एसपी लखन सिंह यादव ने बताया कि विवेचक ने गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित की। उनका कार्य सराहनीय रहा है। सिर्फ 27 दिन के भीतर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। दोषी को कठोरतम सजा मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना पुलिस और विशेष लोक अभियोजक की सशक्त पैरवी का नतीजा है।

अदालत का फैसला सुनते ही कांप उठा दोषी

अदालत का माहौल उस वक्त बदल गया जब शुक्रवार को फैसला सुनाया गया। इससे पहले तक गजेंद्र के चेहरे पर कोई खास खौफ नहीं था। जैसे ही अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, उसका व्यवहार पूरी तरह बदलता चला गया। बाकी बची जिंदगी जेल में गुजरने का फैसला सुनते ही गजेंद्र के हाथ-पांव कांपने लगे और उसका चेहरा लटक गया।

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मेडिकल में बयां किए गए थे दरिंदगी के निशान

3.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना ने मेडिकल करने वाले डॉक्टरों को भी झकझोर दिया था। बच्ची का मेडिकल करने वाले पैनल में शामिल महिला चिकित्सक के बयान ने भी दोषी को सजा दिलाने में महत्वपूर्व भूमिका निभाई। मेडिकल में बच्ची के नाजुक अंगों पर गंभीर चोटें थीं। कुल मिलाकर बच्ची के साथ हैवानियत की हदें पार की गई थीं।

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