छेड़छाड़ के विरोध में हत्या करने वाले को उम्रकैद, कॉलेज में युवक की पीठ में चाकू घोंपा था

शामली के विजय सिंह पथिक राजकीय महाविद्यालय में छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके चचेरे भाई की चाकू मारकर हत्या के मामले में कोर्ट ने अनुज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। 12 गवाह पक्षद्रोही हो गए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सजा हुई।

शामली/कैराना, हिन्दुस्तान टीम: विजय सिंह पथिक राजकीय महाविद्यालय परिसर में छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके चचेरे भाई की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में एडीजे/विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी अनुज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में सुनवाई के दौरान 12 गवाह पेश किए गए थे, लेकिन विशेष ट्रायल के दौरान सभी साक्षी पक्षद्रोही हो गए थे। बावजूद इसके न्यायालय ने सीसीटीवी फुटेज को अहम साक्ष्य मानते हुए दोषी को सजा का फैसला सुनाया। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि गांव सहपत निवासी एक व्यक्ति की बेटी विजय सिंह पथिक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी।

आरोप था कि 22 अक्टूबर 2019 को कॉलेज जाते समय गांव हिंगोखेड़ी निवासी अनुज ने उसके साथ छेड़छाड़ की। उस समय अनुज एमए का छात्र था। छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। अगले दिन छात्रा का चचेरा भाई विक्की भी महाविद्यालय पहुंचा था। वहां अनुज ने छात्रा के साथ दोबारा छेड़छाड़ की। विक्की ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसकी पीठ में चाकू घोंप दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल विक्की को उपचार के लिए पहले मेरठ ले जाया गया। बाद में उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 27 अक्टूबर 2019 को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद यह मामला छेड़छाड़ और जानलेवा हमले से संबंधित धारा में दर्ज किया गया था, लेकिन विक्की की मौत के बाद मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ाई गई। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष पॉक्सो कोर्ट) अशोक कुमार भारतेंदु के न्यायालय में चल रही थी। 12 गवाह न्यायालय में पेश किए गए थे। दो दिन पूर्व न्यायालय ने अनुज को हत्या के मामले में दोषी करार दिया था। शनिवार को न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।