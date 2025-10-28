Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsLieutenant Governor Manoj Sinha s grandson commits suicide by writing Kill your family or die yourself
परिवार का मर्डर करो या अपनी जान दो; आत्माओं से परेशान एक बड़े नेता के रिश्तेदार ने सुसाइड कर लिया

परिवार का मर्डर करो या अपनी जान दो; आत्माओं से परेशान एक बड़े नेता के रिश्तेदार ने सुसाइड कर लिया

संक्षेप: यूपी के कानपुर में दिल को दहलाने वाली घटना सामने आई है। जिस दिन परिवार के लोग छठ मना रहे थे इकलौते बेटे ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है। 11वीं में पढ़ने वाले छात्र के पास से मिले सुसाइड नोट में आत्माओं की तरफ से धमकाने की बात लिखी है।

Tue, 28 Oct 2025 07:26 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर, संवाददाता।
share Share
Follow Us on

यूपी के कानपुर में जब परिवार के लोग छठ मना रहे थे, इकलौते बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। छात्र के पास से बरामद सुसाइड नोट में आत्माओं की तरफ से परिवार वालों की हत्या या आत्महत्या करने की धमकी देने की बात लिखी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बरामद सुसाइड नोट को कब्जे में ले लिया है और जांच पड़ताल में जुटी है। सुसाइड नोट में लिखा है कि छात्र को कुछ लोगों की छवि दिखाई देती थी। जो उसे परिवार वालों की हत्या करने के लिए उकसाती थी। वह छात्र से कहती थी कि या तो परिवार वालों को मार दो या खुद मर जाओ। घटना की जानकारी के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

पुराना कानपुर के कोहना में आलोक मिश्रा पत्नी दिव्या, बेटी मान्या और इकलौते बेटे 16 वर्षीय आरव के साथ रहते हैं। परिजनों के अनुसार आरव ने दीपावली से पहले अपनी बहन को बताया कि उसे कुछ लोगों की छवि दिखाई देती है। जो उसे कहते हैं की पूरे परिवार को मार डालो या खुद मर जाओ। हालांकि परिवार ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया।

ये भी पढ़ें:प्रेमी के साथ मिलकर एक और पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट, लखनऊ में वारदात

इसके बाद छात्र के माता-पिता छठ पूजा के लिए भागलपुर चले गए। सोमवार को उनकी बेटी कॉलेज गई थी। इसी दौरान आरव घर पर अपनी दादी के साथ था। देर शाम को दादी उसे बुलाने गई तो दरवाजा अंदर से बंद था। आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। अनहोनी की आशंका पर उन्होंने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर चीख पड़ी।

कमरे में पंखे के सहारे आरव का शव लटकता हुआ मिला। तत्काल उन्होंने घटना की जानकारी परिजनों और पुलिस को दी। इकलौते बेटे की छठ के दिन मौत की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर जांच पड़ताल की। इस दौरान पुलिस को छात्र के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। इसमें भी वही बात लिखी थी जो उसने बहन को बताई थी। इसमें भी उसने जिक्र किया है कि कुछ लोगों की उसे छवि दिखाई देती हैं। छवि उससे कहती है कि अपने परिवार को मार डालो या खुद मर जाओ। कोहना थाना प्रभारी विनय तिवारी ने बताया कि छात्र ने आत्महत्या की है। उसके पास से बरामद सुसाइड नोट में आत्माओं द्वारा परेशान करने का जिक्र है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मरने वाला छात्र जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का नाती (भांजे का बेटा) लगता था। आरव के पिता आलोक मिश्रा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सगे भांजे हैं।