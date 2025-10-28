परिवार का मर्डर करो या अपनी जान दो; आत्माओं से परेशान एक बड़े नेता के रिश्तेदार ने सुसाइड कर लिया

संक्षेप: यूपी के कानपुर में दिल को दहलाने वाली घटना सामने आई है। जिस दिन परिवार के लोग छठ मना रहे थे इकलौते बेटे ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है। 11वीं में पढ़ने वाले छात्र के पास से मिले सुसाइड नोट में आत्माओं की तरफ से धमकाने की बात लिखी है।

यूपी के कानपुर में जब परिवार के लोग छठ मना रहे थे, इकलौते बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। छात्र के पास से बरामद सुसाइड नोट में आत्माओं की तरफ से परिवार वालों की हत्या या आत्महत्या करने की धमकी देने की बात लिखी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बरामद सुसाइड नोट को कब्जे में ले लिया है और जांच पड़ताल में जुटी है। सुसाइड नोट में लिखा है कि छात्र को कुछ लोगों की छवि दिखाई देती थी। जो उसे परिवार वालों की हत्या करने के लिए उकसाती थी। वह छात्र से कहती थी कि या तो परिवार वालों को मार दो या खुद मर जाओ। घटना की जानकारी के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

पुराना कानपुर के कोहना में आलोक मिश्रा पत्नी दिव्या, बेटी मान्या और इकलौते बेटे 16 वर्षीय आरव के साथ रहते हैं। परिजनों के अनुसार आरव ने दीपावली से पहले अपनी बहन को बताया कि उसे कुछ लोगों की छवि दिखाई देती है। जो उसे कहते हैं की पूरे परिवार को मार डालो या खुद मर जाओ। हालांकि परिवार ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया।

इसके बाद छात्र के माता-पिता छठ पूजा के लिए भागलपुर चले गए। सोमवार को उनकी बेटी कॉलेज गई थी। इसी दौरान आरव घर पर अपनी दादी के साथ था। देर शाम को दादी उसे बुलाने गई तो दरवाजा अंदर से बंद था। आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। अनहोनी की आशंका पर उन्होंने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर चीख पड़ी।