लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी के साथ धोखा, किराएदार ने फोटो एडिट कर बनाया अश्लील; करने लगा ब्लैकमेल

लेफ्टिनेंट कर्नल ने एसएसपी से की गई शिकायत में बताया कि उनकी पत्नी बरेली में रहती हैं। दो अप्रैल को उन्होंने अपने आवासीय परिसर स्थित कैफे रोहित सक्सेना को संचालन के लिए किराए पर दिया था। रोहित ने उनके फोटो एडिटिंग के जरिये अश्लील बनाकर वायरल कर दिए और उन्हें धमकाने लगा।

UP News : देहरादून में रहने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी के साथ धोखा हो गया। कैफे किराये पर लेने वाले युवक ने उनके फोटो एडिटिंग के जरिये अश्लील बनाकर वायरल कर दिए और उन्हें धमकाने लगा। युवक ने अश्लील मैसेज भेजने के साथ ही ब्लैकमेल कर रंगदारी मांगी और रिश्तेदारों को फोन करके धमकाया। इस मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल ने एसएसपी को शिकायत कर थाना इज्जतनगर में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है।

लेफ्टिनेंट कर्नल ने बरेली के एसएसपी से की गई शिकायत में बताया है कि उनकी पत्नी बरेली में रहती हैं। दो अप्रैल को उन्होंने अपने आवासीय परिसर स्थित कैफे रोहित सक्सेना को संचालन के लिए किराए पर दिया था। उन्होंने रोहित से पुलिस वेरिफिकेशन कराने को कहा तो उसने आवेदन की रसीद तो दिखाई, लेकिन सत्यापन प्रमाणपत्र मांगने पर टालमटोल कर देता था। 20 जून को रोहित अपने घर चला गया और फिर जून में लौटने के बाद उनके परिसर को खाली कर दिया।

परिसर खाली करने के बाद करने लगा प्रताड़ित सैन्य अफसर का कहना है कि उनका परिसर खाली करने के बाद से रोहित सक्सेना ने उनकी पत्नी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उनकी पत्नी के फोटो एडिट करके अश्लील बनाया और उन्हें भेजकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। उनकी पत्नी के मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजे और ब्लैकमेल कर रुपयों की मांग की। रकम न देने पर एडिट किए गए फोटो वायरल कर पूरे परिवार को बदनाम करने की धमकी दी।