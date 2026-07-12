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लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी के साथ धोखा, किराएदार ने फोटो एडिट कर बनाया अश्लील; करने लगा ब्लैकमेल

By Ajay Singh
मुख्य संवाददाता, बरेली
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लेफ्टिनेंट कर्नल ने एसएसपी से की गई शिकायत में बताया कि उनकी पत्नी बरेली में रहती हैं। दो अप्रैल को उन्होंने अपने आवासीय परिसर स्थित कैफे रोहित सक्सेना को संचालन के लिए किराए पर दिया था। रोहित ने उनके फोटो एडिटिंग के जरिये अश्लील बनाकर वायरल कर दिए और उन्हें धमकाने लगा। 

लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी के साथ धोखा, किराएदार ने फोटो एडिट कर बनाया अश्लील; करने लगा ब्लैकमेल

UP News : देहरादून में रहने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी के साथ धोखा हो गया। कैफे किराये पर लेने वाले युवक ने उनके फोटो एडिटिंग के जरिये अश्लील बनाकर वायरल कर दिए और उन्हें धमकाने लगा। युवक ने अश्लील मैसेज भेजने के साथ ही ब्लैकमेल कर रंगदारी मांगी और रिश्तेदारों को फोन करके धमकाया। इस मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल ने एसएसपी को शिकायत कर थाना इज्जतनगर में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है।

लेफ्टिनेंट कर्नल ने बरेली के एसएसपी से की गई शिकायत में बताया है कि उनकी पत्नी बरेली में रहती हैं। दो अप्रैल को उन्होंने अपने आवासीय परिसर स्थित कैफे रोहित सक्सेना को संचालन के लिए किराए पर दिया था। उन्होंने रोहित से पुलिस वेरिफिकेशन कराने को कहा तो उसने आवेदन की रसीद तो दिखाई, लेकिन सत्यापन प्रमाणपत्र मांगने पर टालमटोल कर देता था। 20 जून को रोहित अपने घर चला गया और फिर जून में लौटने के बाद उनके परिसर को खाली कर दिया।

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परिसर खाली करने के बाद करने लगा प्रताड़ित

सैन्य अफसर का कहना है कि उनका परिसर खाली करने के बाद से रोहित सक्सेना ने उनकी पत्नी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उनकी पत्नी के फोटो एडिट करके अश्लील बनाया और उन्हें भेजकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। उनकी पत्नी के मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजे और ब्लैकमेल कर रुपयों की मांग की। रकम न देने पर एडिट किए गए फोटो वायरल कर पूरे परिवार को बदनाम करने की धमकी दी।

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निजी डाटा और सिम बंद कराने का आरोप

लेफ्टिनेंट कर्नल का आरोप है कि रोहित ने उनके परिवार वालों को भी प्रेमनगर पुलिस के नाम पर फोन करके धमकाया और उनकी पत्नी का सिम भी बंद करा दिया। उनका दावा है कि आरोपी के पास उनकी पत्नी की कॉल डिटेल, कांटेक्ट लिस्ट और मोबाइल फोन का निजी डाटा है, जिसकी जांच उन्होंने साइबर सेल से कराने की मांग की है। इस मामले में एसएसपी अनुराग आर्य के आदेश पर थाना इज्जतनगर में आरोपी रोहित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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