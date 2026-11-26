सात दिन में दवा खरीद-बिक्री का ब्योरा न दिया तो रद्द होगा लाइसेंस, एफएसडीए ने चलाया विशेष अभियान
लखनऊ में एफएसडीए ने अभियान चलाकर अस्पतालों की फार्मेसियों की जांच पड़ताल की। इस दौरान एफएसडीए को कई खामियां मिलीं। इस दौरान औषधि निरीक्षकों ने संबंधित फार्मेसियों को सख्त निर्देश के साथ नोटिस जारी किया है।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। राजधानी लखनऊ में एफएसडीए ने विशेष अभियान चलाया है। अस्पतालों की फार्मेसियों के निरीक्षण में एफएसडीए को तमाम खामियां मिली हैं। जांच के दौरान फार्मेसियों की वेबसाइट का यूआरएल भी नहीं मिला, जबकि आदेश के तहत इसे काउंटर पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य है। इस पर औषधि निरीक्षकों ने संबंधित फार्मेसियों को सख्त निर्देश के साथ नोटिस जारी किया है। स्पष्ट किया गया है कि संबंधित हॉस्पिटल फार्मेसियों को औषधि निरीक्षक को दवाओं की खरीद और बिक्री की कीमत की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। सात दिन में नोटिस का उचित जवाब न मिलने पर संबंधित फार्मेसी का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
एफएसडीए ने अस्पतालों की फार्मेसियों की जांच का प्रदेश व्यापी विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान में प्रदेश के 64 जनपदों की 381 हॉस्पिटल फार्मेसियों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में आयुक्त, एफएसडीए के एक अक्तूबर को जारी आदेश का अनुपालन अधिकांश स्थानों पर नहीं मिला। उन्हें औषधि निरीक्षकों ने नोटिस थमाया। इसमें कहा गया है कि फार्मेसी संचालकों को सात दिन के भीतर वे सभी दस्तावेज और जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी, जो आयुक्त के आदेश में बताए गए प्रारूप में मांगी गई हैं। चेतावनी भी दी गई है कि अगर तय समय में जानकारी नहीं दी गई तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत संबंधित फार्मेसी में दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी। यह रोक तब तक जारी रहेगी, जब तक आदेश का पूरा पालन नहीं हो जाता।
चार दिसंबर तक चलेगा अभियान
यह विशेष अभियान 4 दिसंबर तक चलेगा। एफएसडीए आयुक्त डा. रोशन जैकब ने सभी सहायक आयुक्त (औषधि) और औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जनपदों में संचालित सभी हॉस्पिटल फार्मेसियों का निरीक्षण करें। अभियान का मुख्य उद्देश्य अस्पतालों में दवाओं की कीमतों को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित करना और मरीजों को यह जानकारी उपलब्ध कराना है कि फार्मेसी दवाएं किस कीमत पर खरीद रही है और मरीजों को किस कीमत पर बेच रही हैं।
सभी अस्पतालों को बनानी है वेबसाइट
आयुक्त की ओर से एक अक्तूबर को जारी आदेश में कहा गया था कि प्रत्येक रिटेलर और डीलर को निर्माता या आयातक की ओर से उपलब्ध कराई गई मूल्य सूची अपने कारोबार स्थल पर ऐसी प्रमुख जगह पर प्रदर्शित करनी होगी, जहां आसानी से देखा जा सके। सभी फार्मेसियों को अपनी सार्वजनिक वेबसाइट तैयार करनी थी, जिस पर फार्मेसी का नाम, लाइसेंस संख्या, लाइसेंसधारक का नाम और परिसर का पता प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया। साथ ही नियुक्त फार्मासिस्ट का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, फोटो और साप्ताहिक स्टॉक का विवरण भी सार्वजनिक करना होगा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।