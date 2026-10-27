LIC अधिकारी ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या, तीन बच्चों ने खोला पिता का राज

प्रयागराज में रविवार रात घरेलू विवाद में एलआईसी अधिकारी ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। तीन बच्चों के सामने हत्या के बाद वारदात को छिपाने की नीयत से शव को फांसी पर लटकाने की कोशिश की और पुलिस को पत्नी के आत्महत्या करने की सूचना दी। हालांकि, बच्चों ने पिता का राज खोल दिया।

फाफामऊ, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के प्रयागराज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां मलाक हरहर की मंदाकिनी कॉलोनी में रविवार रात घरेलू विवाद में एलआईसी अधिकारी ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। तीन बच्चों के सामने हत्या के बाद वारदात को छिपाने की नीयत से शव को फांसी पर लटकाने की कोशिश की और पुलिस को पत्नी के आत्महत्या करने की सूचना दी। हालांकि, बच्चों और पड़ोसियों से पूछताछ में सच सामने आ गया। फाफामऊ पुलिस ने हत्यारोपित को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के पिता की तहरीर पर पति व ससुरालियों समेत छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस के अनुसार, मूलरूप से नवाबगंज थानाक्षेत्र के सराय जयराम गांव का रमेश चंद्र एलआईसी में विकास अधिकारी है। वह वर्तमान में मंदाकिनी कॉलोनी मलाक हरहर में मकान बनवाकर परिवार सहित रहता है। रविवार रात करीब दस बजे घरेलू कलह को लेकर पति-पत्नी में कहासुनी हुई। आरोप है कि इसी बीच गुस्से में रमेश चंद्र ने 42 वर्षीया पत्नी तारा देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोप है कि तीनों बेटे 17 वर्षीय पीयूष, 11 वर्षीय आयुष और चार वर्षीय आरुष के सामने ही उसकी मां की हत्या की गई। इसके बाद हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस ने जांच और पूछताछ की, तो रमेश चंद्र ने हत्या की बात कुबूल कर ली।

पूछताछ में उसने बताया कि हत्या के बाद घबराकर आत्महत्या का स्वरूप देने की कोशिश की थी। उधर, मृतका के पिता श्याम बिहारी ने पति रमेशचंद्र, जेठ कमलेश कुमार और जेठानी, देवर राजेश कुमार, देवरानी और जेठ के बेटे सतीश के खिलाफ हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि ससुराल वाले आए दिन तारा के साथ मारपीट करने थे। फाफामऊ थाना प्रभारी छोटक सिंह ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।