LIC अधिकारी ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या, तीन बच्चों ने खोला पिता का राज
प्रयागराज में रविवार रात घरेलू विवाद में एलआईसी अधिकारी ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। तीन बच्चों के सामने हत्या के बाद वारदात को छिपाने की नीयत से शव को फांसी पर लटकाने की कोशिश की और पुलिस को पत्नी के आत्महत्या करने की सूचना दी। हालांकि, बच्चों ने पिता का राज खोल दिया।
फाफामऊ, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के प्रयागराज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां मलाक हरहर की मंदाकिनी कॉलोनी में रविवार रात घरेलू विवाद में एलआईसी अधिकारी ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। तीन बच्चों के सामने हत्या के बाद वारदात को छिपाने की नीयत से शव को फांसी पर लटकाने की कोशिश की और पुलिस को पत्नी के आत्महत्या करने की सूचना दी। हालांकि, बच्चों और पड़ोसियों से पूछताछ में सच सामने आ गया। फाफामऊ पुलिस ने हत्यारोपित को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के पिता की तहरीर पर पति व ससुरालियों समेत छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
पुलिस के अनुसार, मूलरूप से नवाबगंज थानाक्षेत्र के सराय जयराम गांव का रमेश चंद्र एलआईसी में विकास अधिकारी है। वह वर्तमान में मंदाकिनी कॉलोनी मलाक हरहर में मकान बनवाकर परिवार सहित रहता है। रविवार रात करीब दस बजे घरेलू कलह को लेकर पति-पत्नी में कहासुनी हुई। आरोप है कि इसी बीच गुस्से में रमेश चंद्र ने 42 वर्षीया पत्नी तारा देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोप है कि तीनों बेटे 17 वर्षीय पीयूष, 11 वर्षीय आयुष और चार वर्षीय आरुष के सामने ही उसकी मां की हत्या की गई। इसके बाद हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस ने जांच और पूछताछ की, तो रमेश चंद्र ने हत्या की बात कुबूल कर ली।
पूछताछ में उसने बताया कि हत्या के बाद घबराकर आत्महत्या का स्वरूप देने की कोशिश की थी। उधर, मृतका के पिता श्याम बिहारी ने पति रमेशचंद्र, जेठ कमलेश कुमार और जेठानी, देवर राजेश कुमार, देवरानी और जेठ के बेटे सतीश के खिलाफ हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि ससुराल वाले आए दिन तारा के साथ मारपीट करने थे। फाफामऊ थाना प्रभारी छोटक सिंह ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
इटावा में बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर पिता को मार डाला
उधर, इटावा में पुलिस ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में उसकी 17 वर्षीय बेटी को हिरासत में लिया है और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, किशोरी ने कथित तौर पर प्रेमी के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से अपने पिता श्याम सुंदर कठेरिया को नींद की गोलियां देकर बेहोश किया और फिर चाकू से उनका गला काट दिया। इसके बाद सिल-बट्टे से वार कर उनका सिर और चेहरा कुचल दिया। फिर आरोपियों ने शव को कंबल में लपेटकर एक संदूक में रख दिया और घर पर ताला लगाकर फरार हो गए।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें