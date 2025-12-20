बरेली बवाल की वजह बनी चिट्ठी मिली, मौलाना तौकीर के करीबी से 4 घंटे पूछताछ

संक्षेप: 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर इस्लामिया ग्राउंड जाने की कोशिश कर रही भीड़ ने बवाल कर दिया था। शहर के पांच थानों में दस मुकदमे दर्ज कराए गए। बवाल से पहले 25 सितंबर की रात पुलिस-प्रशासन को गुमराह करते हुए एक पत्र दिया गया था। इस पर 26 सितंबर के आह्वान को निरस्त करने की बात कही गई थी।

यूपी के बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल से जुड़े एक अहम मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर के करीबी और आईएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान को रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने वह पत्र भी बरामद किया है, जिसमें उसने लियाकत के फर्जी हस्ताक्षर किए थे और बाद में उसे फर्जी बताकर वायरल कर दिया, जिसके चलते बरेली में बवाल हो गया।

बता दें कि 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर इस्लामिया ग्राउंड जाने की कोशिश कर रही भीड़ ने बवाल कर दिया था। इसको लेकर शहर के पांच थानों में दस मुकदमे दर्ज कराए गए। बवाल से पहले 25 सितंबर की रात पुलिस-प्रशासन को गुमराह करते हुए एक पत्र दिया गया, जिस पर नफीस खां, नदीम खां और फरीदापुर चौधरी निवासी लियाकत के हवाले से 26 सितंबर के आह्वान को निरस्त करने की बात कही गई थी। मगर 26 सितंबर को सुबह नदीम ने इस पत्र को फर्जी बताकर वायरल किया, जिससे भीड़ इस्लामिया ग्राउंड जाने की कोशिश करने लगी और बवाल हो गया। इस मामले में लियाकत की ओर से नदीम व नफीस के खिलाफ अपने फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने शनिवार को नदीम को रिमांड पर लेकर उसके घर से यह पत्र बरामद कर लिया।

चार घंटे मिली रिमांड, घंटे भर हुई पूछताछ कोतवाली पुलिस ने सात घंटे के लिए नदीम की रिमांड मांगी थी लेकिन कोर्ट से चार घंटे की अनुमति मिली। इस दौरान साये की तरह वकील नदीम के पीछे लगे रहे। पुलिस ने रिमांड पर लेकर उसका मेडिकल कराने के बाद जेल में दाखिल कर दिया। इस दौरान उससे करीब एक घंटे तक पूछताछ भी गई। एसपी सिटी ने बताया कि पूछताछ में नदीम ने कई अन्य लोगों के नाम भी बताए हैं। अब उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। उसे जेल से सुबह दस बजे रिमांड पर लेकर दोपहर दो बजे वापस दाखिल कर दिया गया।