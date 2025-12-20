जिसकी वजह से बरेली में हुआ था बवाल, नदीम के घर से मिली वो चीज, पुलिस ने रिमांड पर लिया

संक्षेप: बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल से जुड़े एक अहम मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर के करीबी और आईएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान को रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। नदीम खान को बवाल के मामले में पहले ही जेल भेजा जा चुका था।

बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल से जुड़े एक अहम मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर के करीबी और आईएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान को रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। नदीम खान को बवाल के मामले में पहले ही जेल भेजा जा चुका था। अब फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोपों से संबंधित मुकदमे में उससे पूछताछ की जा रही है। जिस फर्जी लेटर के कारण बरेली में हुआ बवाल को लेकर भीड़ बुलाई गई थी वह नदीम ने ही तैयार करवाया था। पुलिस ने लेटर को नदीम के घर से बरामद कर लिया है।

पुलिस के अनुसार फरीदापुर चौधरी निवासी लियाकत के हस्ताक्षर का दुरुपयोग कर एक फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया था। इसमें लियाकत के साथ ही नफीस खां और नदीम खान के भी हस्ताक्षर थे। जांच में सामने आया है कि यह दस्तावेज बवाल से ठीक पहले नफीस खान और नदीम खान द्वारा तैयार किया गया था। दस्तावेज में मौलाना तौकीर द्वारा बुलाई गई भीड़ के आह्वान को निरस्त करने की बात लिखी गई थी, ताकि भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा सके। इस मामले को लेकर कोतवाली में लियाकत की ओर से पांच अक्टूबर को नफीस खान और नदीम खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी।