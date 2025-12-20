Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsletter caused uproar Bareilly was found house Nadeem close associate Tauqeer police have taken him into custody
जिसकी वजह से बरेली में हुआ था बवाल, नदीम के घर से मिली वो चीज, पुलिस ने रिमांड पर लिया

जिसकी वजह से बरेली में हुआ था बवाल, नदीम के घर से मिली वो चीज, पुलिस ने रिमांड पर लिया

संक्षेप:

बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल से जुड़े एक अहम मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर के करीबी और आईएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान को रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। नदीम खान को बवाल के मामले में पहले ही जेल भेजा जा चुका था।

Dec 20, 2025 03:40 pm ISTDinesh Rathour बरेली, मुख्य संवाददाता
share Share
Follow Us on

बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल से जुड़े एक अहम मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर के करीबी और आईएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान को रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। नदीम खान को बवाल के मामले में पहले ही जेल भेजा जा चुका था। अब फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोपों से संबंधित मुकदमे में उससे पूछताछ की जा रही है। जिस फर्जी लेटर के कारण बरेली में हुआ बवाल को लेकर भीड़ बुलाई गई थी वह नदीम ने ही तैयार करवाया था। पुलिस ने लेटर को नदीम के घर से बरामद कर लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस के अनुसार फरीदापुर चौधरी निवासी लियाकत के हस्ताक्षर का दुरुपयोग कर एक फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया था। इसमें लियाकत के साथ ही नफीस खां और नदीम खान के भी हस्ताक्षर थे। जांच में सामने आया है कि यह दस्तावेज बवाल से ठीक पहले नफीस खान और नदीम खान द्वारा तैयार किया गया था। दस्तावेज में मौलाना तौकीर द्वारा बुलाई गई भीड़ के आह्वान को निरस्त करने की बात लिखी गई थी, ताकि भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा सके। इस मामले को लेकर कोतवाली में लियाकत की ओर से पांच अक्टूबर को नफीस खान और नदीम खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान दस्तावेज तैयार करने के उद्देश्य, इसमें शामिल अन्य लोगों और पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने के लिए नदीम को रिमांड पर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि पूछताछ के आधार पर आगे और खुलासे हो सकते हैं तथा जरूरत पड़ने पर अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Bareilly News Up Latest News UP Police
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |