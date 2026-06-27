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कार से जा रहे होमगार्ड पर जानलेवा हमला, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा इलाका, दो बाइक सवार भी घायल

Dinesh Rathour रायबरेली
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रायबरेली में पुरानी रंजिश के चलते घात लगाए बैठे हमलावारों ने कार सवार होमगार्ड पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से होमगार्ड बुरी तरह से घायल हो गया। इस घटना में दो बाइक सवार भी घायल हुए हैं।

कार से जा रहे होमगार्ड पर जानलेवा हमला, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा इलाका, दो बाइक सवार भी घायल

Raibareilly News: यूपी के रायबरेली में कार से जा रहे होमगार्ड पर घात लगाए बैठे हमलावरों ने गोलियों की बौछार कर दी। देर शाम हुई गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। जानलेवा हमले में होमगार्ड के लावा दो बाइक सवार भी घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से घायलों को सीएचसी पहुंचाया गया। हालत नाजुक होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं आसपास मौजूद लोगों का कहना है कि सरेशाम गोली चली। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

सलोन कोतवाली क्षेत्र के गहुआ गांव के रहने वाले होमगार्ड शिवप्रताप सिंह (40) पुत्र शंकरबक्स सिंह शुक्रवार को कार से जा रहे थे। इसी बीच पिछवारा चौराहे के पास पुरानी रंजिश को लेकर पहले से घात लगाए बैठे कार सवार युवक ने होमगार्ड पर जानलेवा हमला कर दिया। इससे जहां होमगार्ड के सिर पर गंभीर चोट के निशान है तो वहीं चपेट में आकर बाइक सवार प्रफुल्ल सिंह (23) पुत्र सुधीर निवासी मणिपुर कोतवाली ऊंचाहार और अनुज सिंह (40) पुत्र रामनेत सिंह निवासी राय का पुरवा मजरे पारी थाना जगतपुर भी घायल हो गए। क्षेत्र के पिछवारा चौराहा के पास सरेशाम कार सवार हमलावरों ने कार सवार होमगार्ड की कार में ताबड़तोड़ फायरिंग किए जाने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि पुलिस के जांच के बाद ही घटना की स्थिति स्पष्ट होगी।

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हमलावरों ने की कई राउंड फायरिंग

आसपास खड़े लोग जान बचाकर भागे। कार सवार हमलावर कई राउंड हवाई फायरिंग करते हुए भाग गए। हमलावरों के भागने के बाद आसपास के लोगों ने घटना की सूचना डायल-112 पुलिस को दी। इसके पहले ही लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया गया। सीएचसी के डॉक्टरों ने घायलों का प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सीओ गिरजाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि कार सवार होमगार्ड व उसके दो साथी घायल हुए है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं हमलावरों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है।

ताबड़तोड़ घटनाओं से दहला जगतपुर क्षेत्र

जगतपुर थाना क्षेत्र में इन दिनों ताबड़तोड़ हो रही गोलीकांड के साथ अन्य अपराधिक घटनाओं से क्षेत्रीय लोगों में दहशत व्याप्त है। थाना पुलिस के दुलमुल रवैए से क्षेत्र में अपराधिक घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। करीब तीस किलोमीटर दूर स्थिति डलमऊ क्षेत्राधिकारी के आने पर अपराधिक घटनाओं की जांच और कार्रवाई शुरू की जाती है। थाने में थाना प्रभारी की तैनाती ना होने के कारण पुलिस कर्मी लापरवाही बरते है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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