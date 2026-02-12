Hindustan Hindi News
बोलने दीजिए, आगे मौका मिलेगा या नहीं, पता नहीं; विधानसभा में रोकने पर बोले अब्बास अंसारी

Feb 12, 2026 10:52 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
विधानसभा में गुरुवार को मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी चार साल बाद सदन में बोले। उन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं पर बोलने के लिए और समय मांगा। लेकिन पीठ द्वारा टोके जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें बोलने दिया जाए, क्योंकि यह पता नहीं कि आगे कभी सदन में बोलने का मौका मिलेगा या नहीं। 

यूपी विधानसभा में गुरुवार का दिन हंगामें भरा रहा। इस दौरान कई नेताओं ने खुलकर अपनी बात रखी तो वहीं कुछ के बीच तीखी नोकझोक भी देखने को मिली। इस बीच ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी चार साल और आज अपने जन्मदिन के मौके पर पहली बार सदन में अपनी बात रखी। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें बोलने का मौका दिया जाए नहीं तो आगे फिर कभी मौका मिलेगा या नहीं।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी ने गुरुवार को पीठ से टोके जाने पर कहा कि बोलने दें, पता नहीं आगे कभी सदन में बोलने का मौका मिलेगा कि नहीं। अब्बास अपने क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी के बारे में बता रहे थे। उनका बोलने का समय पूरा होने पर अधिष्ठाता मनोज पांडेय ने रोका।

चार साल में पहली बार मिला बोलने का मौका

इस पर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास ने कहा, ‘मुझे केवल 30 सेकंड और दे दीजिए। मुझे चार साल में पहली बार बोलने का मौका मिला है। मेरी मजबूरी को समझिए। मेरा तो यह भी नहीं ठिकाना है कि कब तक बोलने का मौका मिलेगा, आप जानते हैं।' इस पर अधिष्ठाता ने कहा कि आप आगे भी बोलेंगे। इस पर अब्बास ने कहा कि मेरे इलाके में डॉक्टर की कमी है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

अब्बास अंसारी के इस बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसे लेकर एक यूजर ने एक्स पर लिखा, आज मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी ने बहुत ही सहज शब्दों में अपने क्षेत्र के जन समस्याओं को विधान सभा में रख। वास्तव में ऐसे विधायकों को होना चाहिए। वहीं, एक अन्य यूजर ने कैप्शन में, ‘4 साल में पहली बार विधानसभा में बोले मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी’ लिखते हुए वीडियो शेयर किया।

नंदी और रागिनी सोनकर के बीच नोकझोक

विधानसभा में उस समय माहौल गरमा गया जब सपा विधायक रागिनी सोनकर ने मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' से निवेश और डिफेंस कॉरिडोर को लेकर तीखे सवाल पूछे। रागिनी सोनकर ने योगी सरकार से सवाल किया कि प्रदेश में लाखों करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए गए, लेकिन धरातल पर सिर्फ 9 प्रतिशत ही परियोजनाएं क्यों दिख रही हैं? चित्रकूट, झांसी, अलीगढ़ और आगरा जैसे जिलों में अब तक प्रगति शून्य क्यों है। 2014 में पार्टी के खाते में 800 करोड़ रुपये थे, जो अब 16 हजार करोड़ रुपये कैसे हो गए, जबकि अर्थव्यवस्था कमजोर बताई जा रही है।

रागिनी के सवालों के इन वालों के जवाब में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता दोबारा उनके ही सवाल पढ़ने लगे। जब विधानसभा अध्यक्ष ने टोका तो मंत्री विपक्ष पर निशाना साधते हुए सपा सरकार के कार्यकाल का जिक्र करने लगे और बहस के दौरान मंत्री रागिनी सोनकर की सोशल मीडिया गतिविधियों, इंस्टाग्राम फेसबुक रील तक का उल्लेख करने लगे।

