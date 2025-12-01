ऐसा न हो कि सनातनी सड़क पर उतरें और दौड़ा-दौड़ाकर पीटे, मौलाना मदनी पर बरसे संगीत सोम

Hindustan Hindi News
मौलाना मदनी के जेहाद वाले बयान पर भाजपा के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम बुरी तरह बिफरे हुए हैं। संगीत सोम ने कहा कि मदनी जैसे लोग बीमार कौम के बीमार मानसिकता वाले लोग हैं। ऐसा न हो कि किसी दिन सनातनी सड़क पर उतरें और इन मौलानाओं को दौड़ा-दौड़ाकर पीटे।

Mon, 1 Dec 2025 08:27 AMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के जेहाद वाले बयान पर भाजपा के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। संगीत सोम ने कहा कि मदनी जैसे लोग बीमार कौम के बीमार मानसिकता वाले लोग हैं। ऐसा न हो कि किसी दिन सनातनी सड़क पर उतरें और इन मौलानाओं को दौड़ा-दौड़ाकर पीटे। पीटते हुए पाकिस्तान तक लेकर आए और वहीं उनके घर में घुसाकर आए। कहा कि ये लोग संविधान की बात करते हैं और चार बीवी 21 बच्चे रखने के लिए शरिया कानून की बातें करते हैं।

मीडिया से बातचीत में संगीत सोम ने कहा कि मौलाना के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि इनकी समझ में अभी नहीं आ रहा है। इसलिए इन पर किसी तरह की टिप्पणी करना बेकार है। यह लोग देश का संविधान अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। जब भी संविधान की बात आती है, ये लोग शरिया कानून की बात करने लगते हैं। यह चार बीवी और 21 बच्चे पैदा करेंगे। उस समय तो नहीं बोलेंगे लेकिन जेहाद को यह सही ठहराएंगे। देश में कितना जेहाद चल रहा है। कितना आतंकवाद चल रहा है, उस पर नहीं बोलना चाहते हैं।

कहा कि ऐसे लोग खाएंगे भारत की, गाएंगे पाकिस्तान की। संगीत सोम ने यह भी कहा कि मदरसों से आतंकी निकलते हैं, पूरे देश से मदरसे बंद हो जाने चाहिए। मदरसे से आतंकी निकलते हैं। देवबंद जैसे मदरसों से ही सबसे ज्यादा आतंकी निकलते हैं। घुसपैठियों को तो चिह्नित कर बाहर फेंका जाना ही उचित है। मौलाना मदनी उस संस्थान से आते हैं, जहां से आतंकी निकलते हैं। एसआईआर को लेकर कहा कि घुसपैठियों की वोट कटेगी ही। उन्होंने कहा कि दुनिया में मुसलमान सबसे ज्यादा भारत में सुरक्षित हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब वोट जिहाद हो रहा है। मदनी जैसे मौलाना इन जेहाद को जस्टीफाई करते हैं, यह दुर्भाग्य की बात है।

मदनी ने क्या कहा है

मौलाना महमूद मदनी ने शनिवार को कहा कि मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने के लिए जेहाद शब्द का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका असल में मतलब ज़ुल्म के खिलाफ लड़ाई है। आरोप लगाया कि इस्लाम के दुश्मन इस शब्द को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने जेहाद शब्द को गाली, झगड़े और हिंसा का दूसरा नाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम (एजुकेशन) जिहाद और थूक जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल मुसलमानों की आस्था का अपमान करने के लिए किया जा रहा है। दुख की बात है कि सरकार और मीडिया में जिम्मेदार लोग भी बिना शर्म ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मदनी ने यह भी कहा कि जब-जब ज़ुल्म होगा, तब-तब जेहाद होगा।