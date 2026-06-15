शादी को 3 महीने भी नहीं बीते, पति-पत्नी ने दी जान; इकलौते बेटे-बहू की मौत से टूटा परिवार

यूपी के बुलंदशहर में पति और पत्नी ने जान दे दी। अभी शादी दोनों की शादी को तीन महीने भी नहीं बीते थे। इकलौते बेटे-बहू की मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

यूपी के बुलंदशहर में कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नहचौली में रविवार रात दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को झकझोर दिया। शादी के महज तीन माह के अंदर ही नवविवाहित दंपति ने जहरीला पदार्थ खा लिया। गंभीर हालत में दोनों को मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। इकलौते बेटे-बहू की मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

ग्राम नहचौली निवासी 24 वर्षीय राहुल का विवाह करीब तीन माह पूर्व 26 मार्च में जहांगीराबाद निवासी 22 वर्षीय नेहा के साथ हुआ था। पुलिस के अनुसार रविवार देर रात गृहकलेश के चलते दोनों ने कमरे में जाकर जहरीला पदार्थ निगल लिया। कुछ देर बाद जब दोनों की हालत बिगड़ी तो परिजनों को इसकी जानकारी हुई। घर में अफरातफरी मच गई। परिजन आनन-फानन में दोनों को लेकर मेरठ के निजी अस्पताल पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया लेकिन देर रात दोनों ने दम तोड़ दिया।

खुशियों वाला घर मातम में बदला राहुल और नेहा की शादी को अभी तीन माह भी पूरे नहीं हुए थे। मार्च में धूमधाम से हुई शादी के बाद घर में नई बहू के आने से खुशियों का माहौल था। परिवार भविष्य के सपने संजो रहा था, लेकिन रविवार रात हुए विवाद के बाद कुछ ही घंटों में खुशियां मातम में बदल गईं। जिस घर में शादी के गीत गूंजे थे, वहां अब चीख-पुकार सुनाई दे रही है। ग्रामीणों के अनुसार राहुल और नेहा का व्यवहार सामान्य था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि गृहक्लेश इतना बड़ा रूप ले लेगा कि दोनों अपनी जान दे देंगे। घटना के बाद गांव के लोग भी स्तब्ध हैं।

इकलौते बेटे की मौत से मां का रो-रोकर बुरा हाल राहुल अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था। वह खेती के साथ-साथ जहांगीराबाद में दुकान भी करता था। शादी के बाद राहुल अपनी मां बिजेंद्री देवी, पत्नी नेहा और बड़ी बहन अंजलि के साथ रह रहा था। राहुल के पिता संजय सिंह की करीब पांच वर्ष पहले हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी है। बेटे और बहू की एक साथ मौत की खबर सुनते ही मां बिजेंद्री देवी बदहवास हो गईं।

मायके में भी पसरा मातम नेहा के मायके जहांगीराबाद में भी जैसे ही बेटी की मौत की खबर पहुंची परिवार में कोहराम मच गया। कुछ माह पहले जिस बेटी की विदाई खुशी-खुशी की गई थी उसकी मौत की खबर से मायके पक्ष के लोग भी सदमे में हैं।

कोतवाली प्रभारी स्याना रामनारायण सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में गृहक्लेश के चलते पति-पत्नी द्वारा जहरीला पदार्थ खाने की बात सामने आई है। दोनों शवों का मेरठ में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।