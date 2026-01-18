Hindustan Hindi News
समलैंगिक पत्नी ने पड़ोसन के साथ मिलकर रची खौफनाक साजिश, सुपारी देकर पति की कराई हत्या

संक्षेप:

मालती देवी और रेनू देवी के बीच करीब डेढ़ साल से समलैंगिक संबंध थे। दोनों एक-दूसरे के साथ स्वतंत्र जीवन जीना चाहती थीं। इस रिश्ते की जानकारी जब सुमेर को हुई तो उसने मालती को घर आने और पत्नी से मिलने से सख्ती से मना कर दिया। नाराज होकर दोनों ने सुमेर की हत्या की योजना बना ली।

Jan 18, 2026 06:33 pm IST
यूपी के फतेहपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां असोथर थाना के टीकर गांव में 13 जनवरी की रात हुई 45 वर्षीय किसान रामसुमेर सिंह की हत्या का खुलासा रविवार को पुलिस ने कर दिया। मृतक की पत्नी रेनू देवी ने समलैंगिक रिश्ते में बाधा बने पति ही हत्या की साजिश अपनी पड़ोसन दोस्त मालती देवी के साथ मिलकर रची थी। 60 हजार रुपये में हत्या की सुपारी देकर हत्या कराई। पुलिस ने पत्नी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो आरोपी अभी फरार हैं।

एसपी अनूप सिंह ने बताया कि मालती देवी और रेनू देवी के बीच करीब डेढ़ साल से प्रेम संबंध था। दोनों एक-दूसरे के साथ स्वतंत्र जीवन जीना चाहती थीं। इस रिश्ते की जानकारी जब सुमेर को हुई तो उसने मालती को घर आने और पत्नी से मिलने से सख्ती से मना कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच मिलना-जुलना और बातचीत बंद हो गई, जिससे नाराज होकर दोनों ने सुमेर की हत्या की योजना बना ली।

पूछताछ में मालती ने बताया कि उसने अपने पुराने परिचित जितेंद्र गुप्ता उर्फ जिद्दी निवासी बहरामपुर थाना थरियांव से संपर्क कर 60 हजार रुपये में हत्या की सुपारी दी थी। रेनू की ओर से आठ हजार रुपये नगद एडवांस दिए गए, जबकि बाकी रकम वारदात के बाद देने की बात तय हुई।

पहले रस्सी से गला दबाया फिर चाकू से रेत डाला गला

घटना वाली रात जितेंद्र अपने साथी राजू सोनकर और रामप्रकाश उर्फ महू के साथ मौके पर पहुंचा। आरोपियों ने पहले रस्सी से रामसुमेर सिंह का गला दबाया और फिर चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने फोन कर मालती को काम हो जाने की जानकारी दी और बाकी के रुपये मांगे।

पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। वहां से उन्हें जेल भेजा गया है। जितेंद्र गुप्ता और रामप्रकाश की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा।

