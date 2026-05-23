बहराइच में तेंदुओं का खौफ; पहले मां भिड़ी, अब बेटी को बचाने के लिए पिता भिड़ा, एक तेंदुआ पिंजरे में फंसा

बहराइच के ककरहा गांव में रात को घर में घुसे तेंदुए ने मच्छरदानी में सो रही दो वर्षीय बच्ची को जबड़े में दबोच लिया। पिता ने तेंदुए से भिड़कर बेटी को बचाया। शोर होने पर तेंदुआ जंगल भाग गया। घायल बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

बहराइच के ककरहा रेंज से लगे ककरहा गांव में शुक्रवार को दबे पांव शिकार की तलाश में घर में घुसे तेंदुए ने मच्छरदानी में पिता संग सोई बालिका को जबड़े में दबोच लिया। जबड़े में फंसी बेटी को बचाने के लिए पिता तेंदुए से भिड़ गया। इस दौरान शोर सुनकर परिजन भी जाग गए। हांका लगाने पर तेंदुआ दीवार फांदकर जंगल की ओर भाग गया। हमले में घायल बालिका का उपचार सीएचसी मोतीपुर में चल रहा है। हमले के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है।

बेटी के लिए तेंदुए से भिड़ा पिता कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के ककरहा रेंज के ग्राम ककरहा निवासी चुन्नू अपनी दो वर्षीय बेटी साइमा के साथ चारपाई पर मच्छरदानी लगाकर घर के बाहर सो रहे थे। रात दो बजे जंगल से निकलकर तेंदुआ उनके घर पहुंच गया। दबे पांव उसने मच्छरदानी के अंदर सो रही बेटी को जबड़े में दबोचकर जंगल की ओर जाने लगा। बालिका के रोने की आवाज सुनकर वह जाग गये। बेटी को तेंदुए के जबड़े में देख वह उससे भिड़कर शोर मचाने लगे। डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि तेंदुए के हमले की सूचना मिलते ही वन कर्मियों की टीम को मौके पर भेजा गया है।

आतंक का पर्याय बना तेंदुए पिंजरे में कैद वहीं बहराइच के रामगांव क्षेत्र के पड़ोहिया गांव के पास कई दिनों से शावक संग घूम रही मादा तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गई है। चिकित्सकीय परीक्षण में स्वस्थ पाए जाने पर दोनों को सुरक्षित सीमा से लगे अब्दुल्लागंज रेंज में छोड़ दिया गया है। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। हालाकि एक और शावक के होने की आशंका को देखते हुए वन विभाग अभी नजरें गड़ाए हुए है। बहराइच वन प्रभाग के रामगांव क्षेत्र में कई दिनों से मादा अपने शावकों संग विचरण करते हुए देखी जा रही थी। इसको लेकर ग्रामीण दहशतजदा थे।

एक दिन पहले शावक हुआ था कैद वन विभाग की टीम ने पगचिंहों के परीक्षण के बाद पड़ोहिया गांव के पास पिंजरा लगाया था। पिंजरे में एक दिन पहले शावक कैद हुआ। जबकि शुक्रवार को तलाश करते हुए मादा भी पिंजरे में पहुंच गई। पिंजरे में कैद शावक व मादा का परीक्षण किया गया। परीक्षण में उनके नाखून व दांत समेत सभी अंग सुरक्षित व क्रियाशील पाए गए। रेंजर मोहम्मद शाकिब ने बताया कि मादा की उम्र करीब छह व शावक डेढ़ साल का रहा है।