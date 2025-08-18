मवेशियों को निवाला बनाने वाला तेंदुआ पिंजरे में कैद, 15 दिन से दहशत में जी रहे थे ग्रामीण

यूपी के शाहजहांपुर में करीब 15 दिन से तेंदुआ मवेशियों को निवाला बना रहा था। तेंदुए की दहशत में ग्रामीणों ने खेतों में जाना बंद कर दिया गया। सोमवार को तेंदुए की दहशत से ग्रामीणों को मुक्ति मिल गई। चांदपुर गांव के पास झाड़ियों के किनारे लगे पिंजड़े में तेंदुआ कैद हो गया।

यूपी के शाहजहांपुर में करीब 15 दिन से में तेंदुआ मवेशियों को निवाला बना रहा था। तेंदुए की दहशत में ग्रामीणों ने खेतों में जाना बंद कर दिया गया। सोमवार को तेंदुए की दहशत से ग्रामीणों को मुक्ति मिल गई। चांदपुर गांव के पास झाड़ियों के किनारे लगे पिंजड़े में तेंदुआ कैद हो गया। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को जंगल में सुरक्षित छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है।

खुटार क्षेत्र में तेंदुए की खौफ ग्रामीणों में थी। ग्रामीण अपने जानवरों को तेंदुए से बचाने के लिए पूरी रात जाग कर रखवाली कर रहे थे। क्षेत्र में अलग-अलग गांवो में तेंदुए ने दर्जनों मवेशियों को अपना निवाला बनाया था। ग्रामीण वन विभाग की उदासीनता पर आरोप लगा रहे थे। ग्रामीणों में आक्रोश भी जता चुके थे। डीएफओ विनोद कुमार ने 5 अगस्त को तेंदुए को पकड़ने के लिए अलग-अलग तीन टीमें गठित की थी। चांदपुर गांव में दो सीसीटीवी कैमरे व दो पिंजड़े लगवाए थे। तेंदुआ लगातार गांव के किनारे चहल कदमी करता था। वन विभाग की टीम को तेंदुए के पग चिह्न मिल रहे थे। तेंदुआ पालतू जानवरों को अपना निवाला बनाता रहा। रविवार रात को चांदपुर गांव की झाड़ियां के पास पिंजड़े में बंधी बकरी तेंदुआ निवाला बनाने जैसे घुसा कैद हो गया।

चांदपुर गांव में वन विभाग के दो वन दरोगाओं की ड्यूटी लगी थी। वन दरोगा भगवान सिंह व प्रभात सिंह ने सुबह होने पर पिंजड़े के पास पहुंचकर देखा तो तेंदुआ कैद मिला। उधर तेंदुआ कैद होने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को लगी बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए। उधर, वन दरोगा ने खुटार रेंजर मनोज श्रीवास्तव को सूचना दी। सूचना पर रेंजर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पिंजड़े में कैद हुए तेंदुए को लेकर मैलानी स्थित खुटार रेंज कार्यालय लेकर चले गए। वन कर्मियों ने बताया कि उच्चाधिकारियों तेंदुआ कहां छोड़ा जाएगा यह तय करेंगे। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।