Hindi NewsUP NewsLeopard terrorizes Bahraich woman dies and eight-year-old child injured
यूपी में तेंदुए की दहशत, झाड़ियों से निकलकर बोला हमला, महिला की मौत; आठ साल का बच्चा घायल

संक्षेप:

बहराइच में इन दिनों बाघ और तेंदुए की दहशत है। आए दिन बाघ और तेंदुआ ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं। एक घटना में तेंदुए के हमले के चलते 55 साल की महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी घटना में आठ साल का बेटा घायल हो गया।

Thu, 27 Nov 2025 06:07 PMDinesh Rathour बहराइच
यूपी के बहराइच में इन दिनों बाघ और तेंदुए की दहशत है। आए दिन बाघ और तेंदुआ ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं। एक घटना में तेंदुए के हमले के चलते 55 साल की महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी घटना में आठ साल का बेटा घायल हो गया। बहराइच वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी राम सिंह यादव ने बृहस्पतिवार को बताया, फखरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत उमरी दहलौ में बुधवार शाम करीब सात बजे शांति देवी (55) शौच के लिए गन्ने के खेतों के निकट गई थी। वहीं झाड़ियों से निकलकर आए तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया।

उन्होंने कहा कि चीख सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और उन्होंने शोर मचाया तो तेंदुआ घायल महिला को छोड़कर गन्ने के खेतों में भाग गया। बुरी तरह घायल शांति देवी को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि महिला के शव का पोस्टमार्टम करा कर मुआवजे की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। दूसरी घटना कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग की है। ग्रामीणों ने बताया कि कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के सुजौली थानांतर्गत बर्दिया गांव में बुधवार शाम इरशाद (08) मस्जिद से नमाज पढ़कर घर लौट रहा था, तभी झाड़ियों में छिपे तेंदुए ने अचानक बालक पर झपट्टा मारा।

चीख सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और भीड़ बढ़ी तो तेंदुआ बच्चे को छोड़कर खेतों में भाग गया। बालक के गले और गर्दन पर गहरे जख्म आए हैं। वन विभाग के एक कर्मचारी ने बताया कि तेंदुए ने इरशाद (08) पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल किया है। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बालक का इलाज चल रहा है। कतर्नियाघाट रेंज के रेंजर आशीष गौड़ ने बताया कि बर्दिया गांव और आसपास के क्षेत्रों में वनकर्मियों की टीमें तैनात की गई हैं।

पीलीभीत में काम कर रहे मनरेगा श्रमिक पर बाघ ने किया हमला

वहीं दूसरी ओर पीलीभीत जिले के गांव गजरौला खास में गुरुवार सुबह मनरेगा के तहत गांव से दौ सौ मीटर की दूरी पर खेतों के पास कच्चे मार्ग पर काम चल रहा था। इसमें गांव के रहने वाले राजाराम पुत्र प्यारे लाल वर्मा भी काम कर रहे थे। काम समाप्त होने के बाद साथ के लोग चल गए। यह अकेले रह गए। बताया जाता है कि राजाराम शौच को जा रहे थे। इसी दौरान गन्ने के खेत से निकले बाघ ने उनपर हमला कर दिया। यह देखकर पास में खेत पर पानी लगा रहे बाप बेटा ने शोरगुल शुरु कर दिया। इससे बाघ ग्रामीण को छोडकर भाग गया।

हमले से राजाराम के सीने में गहरा जख्म हुआ और पैर में भी पंजे के निशान हैं। गंभीर घटना के बाद वन विभाग को सूचना दी गई। काफी देर तक कोई नहीं आया। गंभीर रूप से घायल ग्रामीण को सीएचसी लाया गया। यहां से उनको पीलीभीत रेफर कर दिया। घटना से गांव में दहशत फैल गई। रेंजर हरीपुर शहीर खान ने बताया कि मौके पर टीम गई थी। कहीं कोई लोकेशन नहीं मिली है। हमला बाघ का है या किसी अन्य वन्यजीव का यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। टीम गस्त कर रही है।

