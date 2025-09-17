बिस्तर पर सो रही लड़की पर तेंदुए ने अचानक मारा झपट्टा, 50 मीटर घसीटकर ले गया; ऐसे बची जान

गांववालों का कहना है कि इलाके में तेंदुओं की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन बकरी और भैंस जैसे पालतू मवेशियों को उठा ले जाते हैं। करेला और सरपुरतिया की फसलों में भी तेंदुए कई बार देखे गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब रातें जागकर काटनी पड़ रही हैं। बच्चों का खेलना तक मुश्किल हो गया है।

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग के घने जंगल में बसे कम्पार्ट 24 में मंगलवार की रात एक बड़ा हादसा हो गया। गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब तेंदुआ घर में घुसकर बिस्तर पर सो रही 15 वर्षीया किशोरी को दबोच ले गया। मच्छरदानी समेत किशोरी को लगभग 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गया, तब तक उसकी मां शोर मचाने लगी। आसपास के जुटे ग्रामीणों की ने जान हथेली पर लेकर किशोरी को बचा लिया। लेकिन वह लहूलुहान हो गई।

कम्पाई 24 निवासी शिव शंकर की पुत्री प्रियंका रात करीब ढाई बजे मां सुलोचना देवी और छोटे भाई-बहनों के साथ मच्छरदानी के भीतर सो रही थी। तभी तेंदुआ कमरे में घुस आया और किशोरी को मुंह में दबोच लिया। बच्ची की मां शोर मचाते हुए बाहर निकलीं तो गांव के रमेश पासवान, रीता देवी, चंद्रशेखर, रोशनलाल साहनी, विजय साहनी, राजकुमार साहनी और राजेश दहारी मद्धेशिया मौके पर जुट गए। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बच्ची को तेंदुए के चंगुल से छुड़ाया।

गंभीर रूप से घायल किशोरी को पहले चौक बाजार सीएचसी पहुंचाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल भेजा गया। उसकी नाजुक हालत देख डॉक्टरों ने उसे गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।

कोई हाल जानने नहीं आया ग्रामीणों ने वन विभाग और जनप्रतिनिधियों पर उपेक्षा का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि तेंदुए के हमलों से अब तक कई बार जान-माल का नुकसान हुआ, लेकिन न तो कोई नेता और न ही विभागीय अधिकारी उनकी सुध लेने आए। इस घटना के बाद गांव के लोग बेहद आक्रोशित और सहमे हुए हैं।