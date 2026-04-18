राजस्थान की तर्ज पर यूपी के इस जिले में बनेगी लैपर्ड सफारी; सैलानियों के घूमने का नया ठिकाना

राजस्थान की तर्ज पर यूपी के पीलीभीत में लैपर्ड सफारी बनेगी। वन एवं वन्यजीव प्रभाग ने कुल 1716 हेक्टेयर में तेंदुआ सफारी पार्क बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। जिसकी लागत 49 करोड़ होगी।

राजस्थान के लैपर्ड रिजर्व की तर्ज पर अब पीलीभीत म वन एवं वन्यजीव प्रभाग 49 करोड़ की लागत से यहां तेंदुआ लैपर्ड पार्क बनाएगा। यहां 12 महीने सफारी कराई जाएगी। इससे पीटीआर पर बढ़ रहा सैलानियों का दवाब भी कम होगा और सैलानियों को घूमने-फिरने के लिए एक नया विकल्प मिल जाएगा। तेंदुआ सफारी पार्क को पूरनपुर के निकट गोपालपुर और शाहजहांपुर के लगते क्षेत्र पीटीआर के अधिपत्य वाले स्थान को जोड़ कर बनाया जाएगा।

1716 हेक्टेयर में तेंदुआ सफारी पार्क बनाने का प्लान वन एवं वन्यजीव प्रभाग ने कुल 1716 हेक्टेयर में तेंदुआ सफारी पार्क बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। इसका प्रस्ताव बनाकर वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री अरुण कुमार को दिया गया है। इससे पीटीआर में आ रहे सैलानियों का दवाब कम होगा और सैलानियों को यहां घूमने फिरने का अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। केवल पीटीआर ही नहीं बल्कि वन एवं वन्यजीव प्रभाग भी सैलानियों की आवभगत करते हुए मेजबानी कर सकेगा।

49 करोड़ की लागत से बनेगा पार्क डीएफओ वन एवं वन्यजीव प्रभाग भरत कुमार डीके ने बताया कि यह टीओटीआर यानि टाइगर रिजर्व टाइगर आउट साइड से अलग प्रस्ताव है। हमने कार्ययोजना बनाकर करीब 49 करोड़ की धनराशि मांगी है। वन राज्यमंत्री भी इसको लेकर उत्साहित है। हमें लगता है इसे जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी और धनावंटन भी होगा।

राजस्थान के बाद पीलीभीत का मॉडल आएगा चर्चा में देश के पहले तेंदुआ अभ्यारण जयपुर के झालाना लैपर्ड सफारी पार्क की तर्ज पर होने जा रही पहल को लेकर खुद वन्य एवं वन्यजीव प्रभाग उत्साहित है। राजस्थान में यह शहर के बीचोंबीच करीब 36 वर्ग किमी. में फैला हुआ है। अब उप्र के पीलीभीत में लैपर्ड सफारी पार्क जिले की नई पहचान बनेगा।

कोर एरिया में दिखेंगे शाकाहारी वन्यजीव वन्यजीव चिकित्सालय और रेस्क्यू एनक्लोजर को भी विकसित किया जाएगा। ताकि घायल या अन्य रेस्क्यू किए जाने वाले तेंदुओं को यहां छोड़ा जा सके। वन एवं वन्यजीव प्रभाग की तरफ से 365 दिन लैपर्ड सफारी का प्रस्ताव है। कोर एरिया में चयनित की गई जमीन को लेकर यहां सैलानियों को नीलगाय समेत अन्य शाकाहारी वन्यजीवों के दीदार हो सकेंगे।