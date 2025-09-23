लखनऊ में तेंदुआ, कॉलोनियों के लोगों में दहशत, बच्चे और बड़े घरों में दुबके

राजधानी लखनऊ के छावनी क्षेत्र में तेंदुए को लेकर लोगों में दहशत है। इच्छापुरी, गीतापुरी कॉलोनियों के बच्चे और बड़े घरों में दुबके रहे। वन विभाग की टीम मौके पर आकर झुंड में लाठी डंडे लेकर निकलने की सलाह दी हैं।

लखनऊ में छावनी क्षेत्र में तेंदुआ होने की सूचना से लोगों में बेचौनी बढ़ गई है। बीती रात गन्ना अनुसंधान संस्थान के पास तेंदुए के पगचिह्न देखे जाने के बाद आसपास लोगों में दहशत का माहौल रहा है। संस्थान के सटे हुए इच्छापुरी, गीतापुरी कॉलोनियों के बच्चे और बड़े घरों में दुबके रहे। जो बच्चे साइकिल से चारबाग केकेसी या आलमबाग के आनन्दनगर स्कूल जाते थे, उन्हें उनके परिजन खुद स्कूल छोड़ने और लेने पहुंचे।

इच्छापुरी कालोनी के आनन्द सिंह ने बताया कि हम लोगों को तेंदुआ आने की खबर ही नहीं थी। सोशल मीडिया से जानकारी मिलने के बाद कालोनी के लोगों में खौफ है। बेवजह लोग कॉलोनी के बाहर नहीं निकल रहे है। वन विभाग की टीम मौके पर आकर झुंड में लाठी डंडे लेकर निकलने की सलाह दी हैं। वन विभाग के मुताबिक सोमवार को तेंदुआ कहीं नजर नहीं आया। जिस स्थान पर पगचिह्न मिले थे, उन रास्तों पर छह ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। कैंट क्षेत्र में कॉम्बिंग के लिए तीन टीमें तैनात की गई हैं। आठ-आठ घंटे की ड्यूटी लगाई गई हैं।

डीएफओ सितांशु पांडेय ने बताया कि तेंदुआ किस रास्ते आया इसकी जानकारी अभी मिल पाई हैं। तीन दिनों तक कॉम्बिंग कराई जाएगी। इस दौरान तेंदुआ नजर आने पर रेस्क्यू टीम बुलाई जाएगी। सोमवार को रेंजर संजय मिश्रा और डिप्टी रेंजर मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहां पर टीम को दिशा निर्देश देकर लौट गए। अभी तक जांच में यह भी पता नहीं चला कि तेंदुआ किस रास्ते आया था। हलांकि वन विभाग की टीम सोमवर को गन्ना अनुसंधान में कॉम्बिंग की, लेकिन तेंदुआ के पगचिह्न दोबारा कहीं नजर नहीं आए। वहीं स्थानीय लोगों ने रायबरेली रोड पर सुलतानपुर रिंग रोड के रास्ते तेंदुआ दूसरे इलाके में जाने की बात कर रहे हैं।

कंट्रोल रूम तैयार, हेल्पलाइन नंबर जारी वन विभाग और कैंटोमेंट बोर्ड मिलकर कंट्रोल रूम बनाएं हैं। जहां तेंदुए के तलाश में लगाई गई टीमें और ट्रैप कैमरे से रखे जा रहे नजर पर कंट्रोल रूम भी अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। इस बीच तेंदुआ कहीं नजर आने पर वन विभाग का सीयूजी हेल्पलाइन नंबर 7839434282 और कैंटोमेंट बोर्ड के सेक्शन ऑफिसर का मोबाइल नंबर 9838583846 पर फोन करके सूचना दे सकते है।

तेंदुआ के किस्सों में बीता दिन, दहशत में गुजारी रात बीती रात कैंट के छावनी क्षेत्र में तेंदुए का पगचिह्न होने की पुष्टि के बाद से जंगल के आसपास झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों में दहशत में है। बड़ी लाल कुर्ती से सटे हुए जंगल की वजह से यहां के लोग तेंदुआ के खौफ में दिन रात गुजर दिए। दिन में तेंदुए के किस्से से बीता तो लोगों ने रात दहशत में गुजारी। बड़ी लाल कुर्ती के मनोज कश्यप बताते है कि तेंदुआ नाम से लोग भहभीत हैं। उन्हें यह नहीं पता है कि तेंदुआ नजर आने पर कैसे उससे निपटा जाए। वन विभाग के लोग आए थे। उन्होंने शाम और तड़के तेंदुआ आने की बात करते हुए सतर्क रहने की अपील की है।