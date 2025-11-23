Hindustan Hindi News
मां से हारकर जंगल में भाग गया तेंदुआ, बेटे के लिए महिला ने लगा दी जान की बाजी

शनिवार की रात जंगल से निकले तेंदुए ने मां के पास खेल रहे बालक पर झपट्टा मार दिया। बेटे को बचाने को मां तेंदुए से भिड़ गई। शोर सुनकर परिजन और ग्रामीण हांका लगाते हुए दौड़े। तेंदुआ, घायल मां-बेटे को छोड़कर भाग गया। तेंदुए के हमले में घायल मां-बेटे को आनन-फानन में एंबुलेंस से मोतीपुर सीएचसी लाया गया

Sun, 23 Nov 2025 01:23 PMAjay Singh संवाददाता, बहराइच
उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक मां ने अपने बेटे को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। मां से हारकर तेंदुआ जंगल में भाग गया। घायल मां और बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला, बहराइच के कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के सुजौली रेंज के जंगल से सटे दुर्गा गौढ़ी गांव का है।

मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की रात जंगल से निकले तेंदुए ने मां के पास खेल रहे बालक पर झपट्टा मार कर हमला कर दिया। बेटे को बचाने को मां तेंदुए से भिड़ गई। शोर सुनकर परिजन और ग्रामीण हांका लगाते हुए दौड़े। तेंदुआ, घायल मां बेटे को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। तेंदुए के हमले में घायल मां-बेटे को आनन-फानन में एंबुलेंस से मोतीपुर सीएचसी लाया गया जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज कर दोनों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है।

बहराइच के मुर्तिहा कोतवाली के ककरहा रेंज के जंगल से लगे दुर्गा गौढ़ी बाजार की रहने वाली श्री देवी (उम्र 22 साल) पत्नी रमेश कुमार अपने बेटे जितिन (उम्र 5 साल) के साथ घर के दरवाजे से बाहर देर शाम बैठी थी। जितिन, मां के पास खेल रहा था। इसी दौरान जंगल से निकले तेंदुए ने बालक पर झपट्टा मार दबोचने की कोशिश पर मां ने तेंदुए को झटका तो तेंदुए ने श्रीदेवी पर हमला कर उसे घायल कर दिया। तेंदुए के हमले में मां-बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। मां-बेटे के ऊपर हमले पर निकली चीख सुनकर घायलों के परिजन और अन्य ग्रामीण हांका लगाते दौड़े। तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और एंबुलेंस से घायलों को मोतीपुर सीएचसी लाए जाने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है।

कई इलाकों में तेंदुए की दहशत

बहराइच के कई इलाकों में तेंदुए की दहशत बनी हुई है। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के आस-पास के गांवों में अक्सर आबादी वाले इलाकों तेंदुए या भेड़िए के आने की खबरें आती हैं। ऐसे में वन विभाग की ओर से ग्रामीणों को सतर्क रहने, समूहों में चलने और रात में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

