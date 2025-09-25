लखनऊ के कैंट इलाके में सड़क के किनारे चहलकदमी करते दिखा तेंदुए, फोटो वायरल, मचा हड़कंप

राजधानी लखनऊ के कैंट इलाके में तेंदुए का खौफ है। लोगों ने सड़क के किनारे चहल कदमी करते तेंदुए की फोटो मोबाइल में कैद किया है। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इससे इलाके में हड़कंप मच गया।

लखनऊ के कैंट क्षेत्र में चार दिन बाद फिर से तेंदुआ देखा गया। बताया जा रहा है कि कैंट इलाके के रुचि खंड के लोगों ने सड़क के किनारे चहल कदमी करते तेंदुए की फोटो मोबाइल में कैद किया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद वन विभाग की टीम और सक्रिय हो गई। जबकि वन विभाग के डीएफओ सितांशु पांडेय का कहना है कि जिस हाफ डाले के बगल तेंदुआ खड़ा होने की तस्वीर में एडिट किया गया है। वही गाड़ी का नंबर भी ठीक से नजर नहीं आ रहा है।

तेंदुए का चेहरा भी नजर नहीं आ रहा है। वायरल फोटो निराधार है। वायरल फोटो की जांच करने पहुंचे टीम ने स्थानीय लोगों से बात की, कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। यही नहीं तेंदुए को लेकर स्थानीय पार्षद से हिमांशु से बात की है। मौके पर टीम को भेजकर सर्च आपरेशन कराया जा रहा है। अभी तक कहीं से कोई सूचना नहीं मिली है।

वन विभाग की टीम ने माइक से अनाउंसमेंट कर लोगों से अंधेरे में घरों से नहीं निकलने की अपील की। तेंदुए के रेस्क्यू के लिए 3 टीम और ट्रैप कैमरे लगाए। हालांकि वन विभाग की टीम तेंदुए को ट्रैप नहीं कर पाई है। इलाके में दहशत का माहौल है।

बता दें की बीते रविवार को तड़के सड़क पार करते हुए तेंदुआ का वीडियो सामने आया था। मौके पर टीम पहुंची तो जांच में तेंदुए का पगचिह्न नजर आया है। आनन-फानन में तीन टीम और छह कैमरे लगाकर काम्बिंग करने और निगरानी रखना शुरू हो गया। इस दौरान तेंदुए कही भी नहीं नहीं है। कहीं कोई पगचिह्न के निशान भी नहीं मिला। इस दौरान कैंट क्षेत्र के गन्ना अनुसंधान संस्थान और आसपास की आधा दर्जन कालोनियों के लोगों में दहशत बरकरार है।