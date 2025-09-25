Leopard fears in Lucknow Cantonment area, photo goes viral, causing panic लखनऊ के कैंट इलाके में सड़क के किनारे चहलकदमी करते दिखा तेंदुए, फोटो वायरल, मचा हड़कंप, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsLeopard fears in Lucknow Cantonment area, photo goes viral, causing panic

लखनऊ के कैंट इलाके में सड़क के किनारे चहलकदमी करते दिखा तेंदुए, फोटो वायरल, मचा हड़कंप

राजधानी लखनऊ के कैंट इलाके में तेंदुए का खौफ है। लोगों ने सड़क के किनारे चहल कदमी करते तेंदुए की फोटो मोबाइल में कैद किया है। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इससे इलाके में हड़कंप मच गया।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 05:37 AM
share Share
Follow Us on
लखनऊ के कैंट इलाके में सड़क के किनारे चहलकदमी करते दिखा तेंदुए, फोटो वायरल, मचा हड़कंप

लखनऊ के कैंट क्षेत्र में चार दिन बाद फिर से तेंदुआ देखा गया। बताया जा रहा है कि कैंट इलाके के रुचि खंड के लोगों ने सड़क के किनारे चहल कदमी करते तेंदुए की फोटो मोबाइल में कैद किया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद वन विभाग की टीम और सक्रिय हो गई। जबकि वन विभाग के डीएफओ सितांशु पांडेय का कहना है कि जिस हाफ डाले के बगल तेंदुआ खड़ा होने की तस्वीर में एडिट किया गया है। वही गाड़ी का नंबर भी ठीक से नजर नहीं आ रहा है।

तेंदुए का चेहरा भी नजर नहीं आ रहा है। वायरल फोटो निराधार है। वायरल फोटो की जांच करने पहुंचे टीम ने स्थानीय लोगों से बात की, कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। यही नहीं तेंदुए को लेकर स्थानीय पार्षद से हिमांशु से बात की है। मौके पर टीम को भेजकर सर्च आपरेशन कराया जा रहा है। अभी तक कहीं से कोई सूचना नहीं मिली है।

वन विभाग की टीम ने माइक से अनाउंसमेंट कर लोगों से अंधेरे में घरों से नहीं निकलने की अपील की। तेंदुए के रेस्क्यू के लिए 3 टीम और ट्रैप कैमरे लगाए। हालांकि वन विभाग की टीम तेंदुए को ट्रैप नहीं कर पाई है। इलाके में दहशत का माहौल है।

ये भी पढ़ें:दिवाली से पहले हर जिले में एक सप्ताह तक लगाया जाए यह मेला, योगी ने बताया लाभ

बता दें की बीते रविवार को तड़के सड़क पार करते हुए तेंदुआ का वीडियो सामने आया था। मौके पर टीम पहुंची तो जांच में तेंदुए का पगचिह्न नजर आया है। आनन-फानन में तीन टीम और छह कैमरे लगाकर काम्बिंग करने और निगरानी रखना शुरू हो गया। इस दौरान तेंदुए कही भी नहीं नहीं है। कहीं कोई पगचिह्न के निशान भी नहीं मिला। इस दौरान कैंट क्षेत्र के गन्ना अनुसंधान संस्थान और आसपास की आधा दर्जन कालोनियों के लोगों में दहशत बरकरार है।

वीडियो के बाद अब फोटो वायरल हुआ

21 सितंबर को कैंट क्षेत्र में तेंदुआ मिला था। कार सवार ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। वन विभाग की टीम को गन्ना संस्थान के पास तेंदुए के पैरों के निशान मिले थे। उसके बाद से क्षेत्र में वन विभाग की टीम 24 घंटे ड्यूटी कर रही है। ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। वन विभाग की टीम या ट्रैप कैमरे में तेंदुआ कैद नहीं हुआ है।

Up News UP News Today Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |