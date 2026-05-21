मौत को दावत! गर्मी से बेहाल तेंदुआ पेड़ पर आराम कर रहा था, बच्चे बनाने लगे रील

महाराजगंज के लक्ष्मीपुर जंगल में पेड़ पर बैठे तेंदुए की रील बनाते युवकों का वीडियो वायरल हुआ। वन विभाग ने चेतावनी दी कि तेंदुए के पास जाकर वीडियो बनाना जानलेवा हो सकता है। ऐसे मामलों में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

यूपी के महराजगंजके लक्ष्मीपुर वन क्षेत्र में पेड़ की टहनी पर आराम कर रहे तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अचलगढ़ बीट के मानिकतालाब के पास तेंदुआ गर्मी और उमस से बचने के लिए पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठा दिखाई दिया। इस दौरान आसपास मौजूद युवक मोबाइल से उसकी रील बनाते नजर आए। वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुए के वजन से पेड़ की टहनी ऊपर-नीचे हो रही थी और वह आराम से वातावरण का आनंद ले रहा था।

वहीं कुछ युवक और किशोर नीचे खड़े होकर मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। कुछ के हाथों में लकड़ी के डंडे भी दिखाई दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वन विभाग ने चिंता जताई है। हालांकि वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

गौरतलब है कि बीती 12 मई को भी लक्ष्मीपुर जंगल क्षेत्र में पुलिया के नीचे बैठे तेंदुए की रील बना रहे दो युवकों पर तेंदुए ने हमला कर दिया था, जिसमें दोनों घायल हो गए थे। इसके बावजूद लोग वन्यजीवों के करीब जाकर वीडियो बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। लक्ष्मीपुर वन क्षेत्राधिकारी वेद प्रकाश शर्मा ने ग्रामीणों और युवाओं को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि तेंदुआ बेहद संवेदनशील और खतरनाक वन्यजीव है। उसके पास जाकर रील बनाना न केवल जानलेवा हो सकता है, बल्कि यह वन्यजीव कानून का उल्लंघन भी है।