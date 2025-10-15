Hindustan Hindi News
बहराइच में घर में घुसा तेंदुआ, भेड़ियों का भी हमला बढ़ा, तीन लोगों को किया घायल

संक्षेप: यूपी के बहराइच में भेड़िए का हमला बढ़ता जा रहा है। अलग-अलग स्थानों पर भेड़ियों ने हमला कर तीन लोगों को घायल कर दिया है। वहीं, तेंदुए की भी दहशत नजर आई है। एक घर में तेंदुआ घुस गया। हालांकि किसी पर हमला नहीं किया। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ लिया है। 

Wed, 15 Oct 2025 05:25 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के बहराइच में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ मंगलवार की रात तेंदुआ एक घर में घुस गया तो दूसरी तरफ भेड़ियों ने हमला कर तीन लोगों को घायल कर दिया है। 15 घंटे की मशक्कत के बाद घर में घुसे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। तेंदुआ बीते दो दिनों में दो लोगों पर हमला करने के बाद गांव में घुसा था। तेंदुआ के जगतराम थारू के घर में घुसते ही परिवार के सदस्य शोर मचाते हुए बाहर भाग निकले। सूचना मिलते ही आसपास के लोग एकत्रित हो गए और शोर मचाने लगे। इसी दौरान, तेंदुआ घर के एक कोने में छिपकर बैठ गया।

निशानगाड़ा वन रेंज की टीम को इस घटना की सूचना मिली और मौके पर पहुंचकर उन्होंने तेंदुए के रेस्क्यू के लिए चारों ओर जाल लगा दिया। लगभग 15 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुए के शावक को घर से रेस्क्यू किया गया। शावक को ट्रेंकुलाइज करके बेहोश किया गया। इसके बाद उसे सुरक्षित पकड़ लिया गया।

रेस्क्यू के बाद तेंदुआ को पिंजरे में बंद कर उसे ट्रॉली द्वारा रेंज कार्यालय निशानगांडा ले जाया गया। डीएफओ सूरज कुमार ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि गांव में सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे ताकि भवष्यि में ऐसी घटनाएं न हों। इस घटना से स्थानीय निवासियों में भय का माहौल है।

वहीं, कैसरगंज तहसील क्षेत्र में भेड़ियों के हमलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। बुधवार तड़के भेड़ियों ने दो बच्चों सहित तीन लोगों पर हमला किया, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पहला हमला तड़के तीन बजे गोडहिया नंबर-1 ठगपुरवा गांव में हुआ, जहाँ महादेव गौतम की पत्नी घर के आँगन में सो रही थीं। भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गईं।

हमले में महिला के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया। इसके बाद, कैसरगंज इलाके के कोदई गांव की रहने वाली पांच वर्षीय वंशिका भी भेड़िए के हमले का शिकार बनी। घायल बच्ची को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। कैसरगंज के ही साईपुरवा गांव के रहने वाले छह वर्षीय कृष्णा पुत्र राजेश पर भी भेड़िए ने हमला कर उसे घायल कर दिया। इन ताबड़तोड़ हमलों से ग्रामीणों में दहशत और आक्रोश व्याप्त है।

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और भेड़ियों को पकड़ने के लिए व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। वन विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार, भेड़िए कैसरगंज क्षेत्र के कछार वाले इलाकों में हमला करते हैं और फिर दलदली रास्तों से होकर दूसरी तरफ निकल जाते हैं। जब तक वन विभाग की टीमें दलदली मट्टिी से बने रास्तों को पार करके उस पार पहुंचती हैं, तब तक भेड़िए वन विभाग की पहुंच से काफी दूर चले जाते हैं।

वन विभाग की 20 से ज्यादा टीमें रात-दिन तलाशी अभियान चलाकर भेड़ियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की कोशिशों में जुटी हैं, लेकिन अभी तक वन विभाग को कोई सफलता नहीं मिली है, और इलाके में भेड़ियों का आतंक बना हुआ है। वन विभाग की टीमें ग्रामीणों को सतर्क रहने और बच्चों को सुरक्षित रखने की सलाह दे रही हैं।