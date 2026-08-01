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खेत के पास मिली तेंदुए की लाश, गर्दन पर दांत के निशान; गांववाले हैरान

By Ajay Singh
संवाददाता, महराजगंज
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गांव की महिलाएं भोर में गांव की खेतों की ओर जा रही थीं। इस दौरान गन्ने के एक खेत के पास चकरोड पर उन्हें तेंदुए की लाश दिखाई दी। महिलाओं के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर जुट गए और देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ लग गई।

leopard carcass found near farm teeth marks on neck villagers shocked
खेत के पास मिली तेंदुए की लाश, गर्दन पर दांत के निशान

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के सोहगीबरवा इलाके में एक गांव के पास गांववालों एक तेंदुआ मृत हालत में मिला है। तेंदुए की लाश देखकर गांववाले हैरान रह गए। तेंदुए की गर्दन पर दांत के निशान साफ-साफ दिखाई दे रहे हैं। ये दांत किसके हैं ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे तेंदुआ जंगल में हुए किसी आपसी संघर्ष का शिकार हुआ है। वहीं इस घटना से गांववालों में सनसनी फैल गई है। खेत की पगडंडी पर पड़े तेंदुए के शव को देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

घटना, महराजगंज के सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग के निचलौल रेंज के ग्राम मिश्रौलिया गांव की है। यहां पश्चिम गन्ने के खेत के पास शनिवार की सुबह मृत तेंदुए को ग्रामीणों ने देखा। इसे देखने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मिश्रौलिया गांव की महिलाएं भोर में गांव की खेतों की ओर जा रही थीं। इस दौरान इस गांव के राजवंशी के गन्ने के खेत के पास चकरोड पर उन्हें तेंदुए का शव दिखाई दिया। महिलाओं के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर जुट गए और देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ लग गई।

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गांववालों ने रात में सुनीं तेंदुए की तेज दहाड़ें

गांववालों के मुताबिक शुक्रवार की रात में क्षेत्र में तेंदुओं की तेज दहाड़ें सुनाई दे रही थीं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि दो तेंदुओं के बीच हुए आपसी संघर्ष में यह घटना हुई है। मौके पर पहुंचे रेंजर सुनील राव ने टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के क्षेत्र से साक्ष्य जुटाने का कार्य शुरू कराया। रेंजर ने बताया कि मृत तेंदुआ अभी बच्चा है, इसकी उम्र छह महीने से एक वर्ष के बीच रही होगी। इस घटना के पीछे जंगली जानवरों के आपसी संघर्ष की बात सामने आ रही है। मृत तेंदुए के गर्दन पर दांत के निशान पाए गए हैं। पशु चिकित्सकों की टीम दोपहर बाद तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम करेगी।

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डीएफओ निरंजन सुर्वे ने बताया कि मृत तेंदुए की उम्र तकरीबन एक साल लग रही है। उसके शरीर पर ऊपर और नीचे दांतों के गहरे निशान मिले हैं। घटनास्थल के आसपास बड़े नर तेंदुए के पैरों के निशान भी पाए गए हैं। इससे साफ लग रहा है कि उम्र में बड़े किसी तेंदुए के हमले में उसकी मौत हुई है। तेंदुए की मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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