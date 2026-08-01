खेत के पास मिली तेंदुए की लाश, गर्दन पर दांत के निशान; गांववाले हैरान

गांव की महिलाएं भोर में गांव की खेतों की ओर जा रही थीं। इस दौरान गन्ने के एक खेत के पास चकरोड पर उन्हें तेंदुए की लाश दिखाई दी। महिलाओं के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर जुट गए और देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ लग गई।

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के सोहगीबरवा इलाके में एक गांव के पास गांववालों एक तेंदुआ मृत हालत में मिला है। तेंदुए की लाश देखकर गांववाले हैरान रह गए। तेंदुए की गर्दन पर दांत के निशान साफ-साफ दिखाई दे रहे हैं। ये दांत किसके हैं ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे तेंदुआ जंगल में हुए किसी आपसी संघर्ष का शिकार हुआ है। वहीं इस घटना से गांववालों में सनसनी फैल गई है। खेत की पगडंडी पर पड़े तेंदुए के शव को देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

घटना, महराजगंज के सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग के निचलौल रेंज के ग्राम मिश्रौलिया गांव की है। यहां पश्चिम गन्ने के खेत के पास शनिवार की सुबह मृत तेंदुए को ग्रामीणों ने देखा। इसे देखने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मिश्रौलिया गांव की महिलाएं भोर में गांव की खेतों की ओर जा रही थीं। इस दौरान इस गांव के राजवंशी के गन्ने के खेत के पास चकरोड पर उन्हें तेंदुए का शव दिखाई दिया। महिलाओं के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर जुट गए और देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ लग गई।

गांववालों ने रात में सुनीं तेंदुए की तेज दहाड़ें गांववालों के मुताबिक शुक्रवार की रात में क्षेत्र में तेंदुओं की तेज दहाड़ें सुनाई दे रही थीं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि दो तेंदुओं के बीच हुए आपसी संघर्ष में यह घटना हुई है। मौके पर पहुंचे रेंजर सुनील राव ने टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के क्षेत्र से साक्ष्य जुटाने का कार्य शुरू कराया। रेंजर ने बताया कि मृत तेंदुआ अभी बच्चा है, इसकी उम्र छह महीने से एक वर्ष के बीच रही होगी। इस घटना के पीछे जंगली जानवरों के आपसी संघर्ष की बात सामने आ रही है। मृत तेंदुए के गर्दन पर दांत के निशान पाए गए हैं। पशु चिकित्सकों की टीम दोपहर बाद तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम करेगी।