जंगल से निकले तेंदुए ने मचाया कहर, बकरी चरा रहे युवकों पर किया हमला, 5 घायल

संक्षेप: महराजगंज में मंगलवार उस समय हड़कंप मच गया जब पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में जंगल से निकलकर आए तेंदुए ने बकरी चराने गए पांच लोगों पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में सभी पांच ग्रामीण घायल हो गए।

यूपी के महराजगंज के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रिसलपुर भोथहा में मंगलवार दोपहर एक तेंदुए ने खूब कहर बरपाया। जंगल से निकले तेंदुए ने जंगल किनारे बकरी चराने गए पांच लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। इनमें से चार घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मीपुर पहुंचाया गया, जहां से चार की हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

ग्राम पंचायत रिसलपुर भोथहा निवासी राहुल साहनी (19) दोपहर के समय गांव के सटे जंगल किनारे बकरियां चरा रहा था। इसी दौरान झाड़ियों से अचानक निकले तेंदुए ने पहले बकरी पर झपट्टा मारा। अगले ही पल राहुल को भी अपनी चपेट में ले लिया। राहुल के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के ही विकास (30), राजकुमार, राजेश और सलमान खान (19) मौके की ओर दौड़े। लेकिन राहुल को बचाने की कोशिश कर रहे इन चारों पर भी तेंदुआ ने हमला कर घायल कर दिया।

हमले में सभी पांच लोग घायल हो गए। ग्रामीणों ने किसी तरह शोर मचाकर तेंदुए को भगाया और घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सीएचसी लक्ष्मीपुर पहुंचाया गया। सीएचसी में तैनात चिकित्सक डॉ. देवेंद्र सिंह ने बताया कि सलमान की चोटें हल्की थीं, इसलिए उसे प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। बाकी चार घायलों की स्थिति चिंताजनक होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

पहुंची वन विभाग की टीम घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। प्रभारी रेंजर मोहन सिंह ने बताया कि घायलों का इलाज कराया जा रहा है। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुट गई है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता या जंगल में नहीं चला जाता, तब तक लोग जंगल या जंगल से सटे क्षेत्र में न जाएं।