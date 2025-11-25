Hindustan Hindi News
जंगल से निकले तेंदुए ने मचाया कहर, बकरी चरा रहे युवकों पर किया हमला, 5 घायल

संक्षेप:

महराजगंज में मंगलवार उस समय हड़कंप मच गया जब पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में जंगल से निकलकर आए तेंदुए ने बकरी चराने गए पांच लोगों पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में सभी पांच ग्रामीण घायल हो गए।

Tue, 25 Nov 2025 05:45 PMPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान टीम, महाराजगंज
यूपी के महराजगंज के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रिसलपुर भोथहा में मंगलवार दोपहर एक तेंदुए ने खूब कहर बरपाया। जंगल से निकले तेंदुए ने जंगल किनारे बकरी चराने गए पांच लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। इनमें से चार घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मीपुर पहुंचाया गया, जहां से चार की हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

ग्राम पंचायत रिसलपुर भोथहा निवासी राहुल साहनी (19) दोपहर के समय गांव के सटे जंगल किनारे बकरियां चरा रहा था। इसी दौरान झाड़ियों से अचानक निकले तेंदुए ने पहले बकरी पर झपट्टा मारा। अगले ही पल राहुल को भी अपनी चपेट में ले लिया। राहुल के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के ही विकास (30), राजकुमार, राजेश और सलमान खान (19) मौके की ओर दौड़े। लेकिन राहुल को बचाने की कोशिश कर रहे इन चारों पर भी तेंदुआ ने हमला कर घायल कर दिया।

हमले में सभी पांच लोग घायल हो गए। ग्रामीणों ने किसी तरह शोर मचाकर तेंदुए को भगाया और घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सीएचसी लक्ष्मीपुर पहुंचाया गया। सीएचसी में तैनात चिकित्सक डॉ. देवेंद्र सिंह ने बताया कि सलमान की चोटें हल्की थीं, इसलिए उसे प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। बाकी चार घायलों की स्थिति चिंताजनक होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

पहुंची वन विभाग की टीम

घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। प्रभारी रेंजर मोहन सिंह ने बताया कि घायलों का इलाज कराया जा रहा है। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुट गई है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता या जंगल में नहीं चला जाता, तब तक लोग जंगल या जंगल से सटे क्षेत्र में न जाएं।

गांव में दहशत, कई दिनों से मिल रहे थे मौजूदगी के संकेत

तेंदुआ निकलने की इस घटना से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से जानवरों की मौजूदगी के संकेत मिल रहे थे, लेकिन अचानक हुए इस हमले ने भय बढ़ा दिया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा बढ़ाने और क्षेत्र में गश्त तेज करने की मांग की है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
