बहराइच में आदमखोर की दहशत, खेत में जा रहे युवक पर किया हमला, एक हफ्ते के भीतर तीसरा शिकार

यूपी के बहराइच में आदमखोर तेंदुए की दहशत खत्म होने की नाम नहीं ले रही है। रविवार को कर्तनियाघाय वन्य प्रभाग में एक युवक पर तेंदुए ने हमला बोल दिया। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गयी। वहीं, एक हफ्ते के भीतर तेंदुए का यह तीसरा शिकार है। जिसे लेकर लोगों में खौफ है।

ये घटना धर्मापुर रेंज के मुर्तिहा कोतवाली क्षेत्र के हरखापुर ग्राम के मजरा तिरमुहानी का है। 26 साल का इंदल रविवार रात लगभग आठ बजे अपने घर से नित्य क्रिया के लिए बाहर गए था। पुलिस के अनुसार, इंदल जब झाड़ियों के पास पहुंचा तो वहां छिपे एक तेंदुए ने अचानक उन पर हमला कर दिया। इंदल के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

तेंदुए ने इंदल को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि इंदल का क्षत-विक्षत शव उनके घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर जंगल में मिला। घटना की सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई, जिसके बाद रेंजर दीपक मिश्रा रात में ही घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और उन्हें जल्द से जल्द आर्थिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

एक हफ्ते के भीतर दो और मासूमों की गई जान इससे पहले कैसरगंज रेंज में बीते एक हफ्ते से जंगली जानवरों के हमले की घटनाओं ने स्थानीय समुदाय में चिंता का माहौल बना दिया है। इस अवधि में दो मासूमों की जान चली गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इन घटनाओं के मद्देनजर वन विभाग ने गश्ती दलों का गठन किया है, जो दिन-रात वन्य जीवों की सक्रियता वाले क्षेत्रों में गश्त करेंगे।

प्रभागीय वनाधिकारी राम सिंह यादव ने बताया कि इस समस्या से निपटने के लिए भोपाल और बंगाल से दो विशेषज्ञ टीमें थर्मल ड्रोन के साथ बुलायी गई हैं। ये टीमें क्षेत्र में जाकर हिंसक वन्य जीवों की खोज करेंगी। इसके अंतर्गत एक अन्य ड्रोन कैमरे का भी उपयोग किया जाएगा। गश्ती दलों ने संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप भी स्थापित किए हैं, ताकि उपद्रवी वन्य जीवों के आवागमन को ट्रैक किया जा सके। इसके अलावा, प्रभावित ग्रामों में सोलर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिससे वन्य जीवों की पहचान और सुरक्षित रेस्क्यू सुनिश्चित किया जा सके। डीएफओ के मुताबिक स्थानीय ग्रामीणों ने अवगत कराया है कि क्षेत्र में एक चितकबरा और धब्बेदार जीव देखा गया है, जिसकी लम्बी पूंछ तेंदुए (लेपर्ड) से मिलती-जुलती है। इसके चलते संभावित स्थानों पर तीन ट्रैपिंग केज भी लगाए गए हैं।