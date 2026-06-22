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लेखपालों का राजस्व निरीक्षक पद पर प्रमोशन लटका, DPC के बाद भी जारी नहीं हुई चयन सूची

Pawan Kumar Sharma विशेष संवाददाता, लखनऊ
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यूपी में लेखपालों की कानूनगो पद पर प्रमोशन अधर में लटक गई है। 1000 रिक्त पदों को भरने के लिए DPC की बैठक हुई लेकिन इसके बावजूद चयन सूची जारी नहीं की गई है। इससे पात्र लेखपालों को पदोन्नति का इंतजार करना पड़ रहा है।

लेखपालों का राजस्व निरीक्षक पद पर प्रमोशन लटका, DPC के बाद भी जारी नहीं हुई चयन सूची

UP News: उत्तर प्रदेश में लेखपालों की राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) पद पर प्रमोशन अधर में लटक गई है। करीब एक हजार रिक्त पदों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक होने के बावजूद चयन सूची जारी नहीं की गई है। इससे पात्र लेखपालों को पदोन्नति का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं, पदोन्नति में हो रही देरी को लेकर सवाल उठने लगे हैं और अंदरखाने गड़बड़ी की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं।

यूपी सरकार के स्पष्ट आदेश के बाद भी राजस्व परिषद राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति नहीं दे रहा है। लेखपाल से राजस्व निरीक्षक के 1000 पदों के लिए विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक (डीपीसी) तो करा दी गई, लेकिन इसे जारी नहीं किया गया। इसके चलते पात्र लेखपाल अभी तक राजस्व निरीक्षक नहीं बन पाए हैं। यूपी में राजस्व निरीक्षक के कुल पद 4281 हैं, इनमें से 1147 पद कार्यलय के लिए आरक्षित हैं। फील्ड में काम करने के लिए 3154 पद हैं। इनमें से 1027 पद अमीन संवर्ग के हैं। लेखपाल से राजस्व निरीक्षक के लिए 2127 पद हैं।

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मौजूदा समय करीब 1000 राजस्व निरीक्षक के पद खाली हैं। कार्मिक विभाग का स्पष्ट आदेश है कि 15 सितंबर तक विभागों द्वारा पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राजस्व परिषद ने जुलाई 2025 में राजस्व निरीक्षक पदोन्नति के लिए जिलों से सूचना मांगी थी। इसके आधार पर 29 अप्रैल 2026 को डीपीसी हुई, लेकिन चयन सूची जारी नहीं की गई। राजस्व परिषद ने अब शासन से यह जानकारी मांगी है कि पदोन्नति प्रक्रिया ऑफलाइन की जा सकती है या ऑनलाइन। इसके चलते पूरा मामला फंस गया है।

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भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने भी इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। जिसमें राजस्व निरीक्षकों के रिक्त पदों को पदोन्नति से भरे जाने की मांग की है। उन्होंने इसमें कहा है कि चयन वर्ष 2025-26 (एक जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक) पदोन्नति द्वारा राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों को भरा जाए। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि तय समय पर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होने से सभी वर्गों को सेवा का लाभ मिलता है। राज्य सरकार की कई योजनाओं में राजस्व निरीक्षक की सीधी देखरेख में काम होता है। इसलिए पदोन्नति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए।

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सुलतानपुर में राजस्व निरीक्षक रिश्वत लेते दोबारा गिरफ्तार

उधर, सुलतानपुर जिले की लंभुआ तहसील में तैनात राजस्व निरीक्षक राजितराम को अयोध्या एंटी करप्शन टीम ने शनिवार को 12 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले भी इसे 2023 में रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार तहसील क्षेत्र के मणिकापुर परासिन निवासी अजय कुमार ने अपनी जमीन के सीमांकन (पैमाइश) की आख्या भेजने के लिए धारा 24 के तहत आवेदन किया था। आरोप है कि राजस्व निरीक्षक राजितराम इस कार्य के लिए 12 हजार रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे थे। अजय कुमार ने रिश्वत देने से इनकार करते हुए अयोध्या मंडल की एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी।

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लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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