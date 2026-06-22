लेखपालों का राजस्व निरीक्षक पद पर प्रमोशन लटका, DPC के बाद भी जारी नहीं हुई चयन सूची

यूपी में लेखपालों की कानूनगो पद पर प्रमोशन अधर में लटक गई है। 1000 रिक्त पदों को भरने के लिए DPC की बैठक हुई लेकिन इसके बावजूद चयन सूची जारी नहीं की गई है। इससे पात्र लेखपालों को पदोन्नति का इंतजार करना पड़ रहा है।

UP News: उत्तर प्रदेश में लेखपालों की राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) पद पर प्रमोशन अधर में लटक गई है। करीब एक हजार रिक्त पदों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक होने के बावजूद चयन सूची जारी नहीं की गई है। इससे पात्र लेखपालों को पदोन्नति का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं, पदोन्नति में हो रही देरी को लेकर सवाल उठने लगे हैं और अंदरखाने गड़बड़ी की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं।

यूपी सरकार के स्पष्ट आदेश के बाद भी राजस्व परिषद राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति नहीं दे रहा है। लेखपाल से राजस्व निरीक्षक के 1000 पदों के लिए विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक (डीपीसी) तो करा दी गई, लेकिन इसे जारी नहीं किया गया। इसके चलते पात्र लेखपाल अभी तक राजस्व निरीक्षक नहीं बन पाए हैं। यूपी में राजस्व निरीक्षक के कुल पद 4281 हैं, इनमें से 1147 पद कार्यलय के लिए आरक्षित हैं। फील्ड में काम करने के लिए 3154 पद हैं। इनमें से 1027 पद अमीन संवर्ग के हैं। लेखपाल से राजस्व निरीक्षक के लिए 2127 पद हैं।

मौजूदा समय करीब 1000 राजस्व निरीक्षक के पद खाली हैं। कार्मिक विभाग का स्पष्ट आदेश है कि 15 सितंबर तक विभागों द्वारा पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राजस्व परिषद ने जुलाई 2025 में राजस्व निरीक्षक पदोन्नति के लिए जिलों से सूचना मांगी थी। इसके आधार पर 29 अप्रैल 2026 को डीपीसी हुई, लेकिन चयन सूची जारी नहीं की गई। राजस्व परिषद ने अब शासन से यह जानकारी मांगी है कि पदोन्नति प्रक्रिया ऑफलाइन की जा सकती है या ऑनलाइन। इसके चलते पूरा मामला फंस गया है।

भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने भी इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। जिसमें राजस्व निरीक्षकों के रिक्त पदों को पदोन्नति से भरे जाने की मांग की है। उन्होंने इसमें कहा है कि चयन वर्ष 2025-26 (एक जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक) पदोन्नति द्वारा राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों को भरा जाए। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि तय समय पर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होने से सभी वर्गों को सेवा का लाभ मिलता है। राज्य सरकार की कई योजनाओं में राजस्व निरीक्षक की सीधी देखरेख में काम होता है। इसलिए पदोन्नति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए।