काम की बात: अब गांव में ही होगा वरासत और पैमाइश जैसे काम, आज से ग्राम सचिवालयों में भी बैठेंगे लेखपाल
सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश आज से सभी ग्राम सचिवालयों में लेखपाल बैठेंगे। राजस्व परिषद ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। यहां लेखपाल ग्रामीणों के निवास, जाति, इनकम सर्टिफिकेट और खतौनी जैसे राजस्व से जुड़े मामलों का निपटारा करेंगे।
UP News: सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक जुलाई से प्रदेश के सभी ग्राम सचिवालयों में लेखपाल बैठेंगे। राजस्व परिषद ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। अब लेखपालों को तहसील के साथ-साथ ग्राम सचिवालय में भी बैठना अनिवार्य होगा। यहां वे ग्रामीणों के निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, खतौनी, वरासत, पैमाइश जैसे राजस्व से जुड़े मामलों का निपटारा करेंगे। अभी तक इन कामों के लिए ग्रामीणों को तहसील मुख्यालय जाना पड़ता था, जिसमें समय और पैसे दोनों खर्च होते थे।
सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए थे कि गांव स्तर पर ही ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि लोगों को परेशानी न हो। इसके बाद राजस्व परिषद ने दिशा-निर्देश जारी किए। आदेश में कहा गया है कि सभी डीएम अपने जिलों में लेखपालों की ग्राम सचिवालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। रोस्टर बनाकर तय किया जाएगा कि कौन लेखपाल किस दिन ग्राम सचिवालय में बैठेगा। इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी होगी। इससे ग्रामीणों को तहसील के कम चक्कर लगाने पड़ेंगे। राजस्व विभाग की ऑनलाइन सेवाओं का निस्तारण ग्राम स्तर पर तेजी से हो सकेगा। वहीं, वरासत, पैमाइश, आपदा सर्वे, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा समेत अन्य मामलों का टाइम से समाधान होगा।
ग्राम सचिवालय में ही उपलब्ध होंगे सरकारी सेवाएं
ग्राम सचिवालय ग्रामीणों को सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां पंचायत सहायकों के साथ अब लेखपाल भी नियमित रूप से बैठेंगे। इससे आय, जाति, निवास और हैसियत प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल सहित अन्य राजस्व संबंधी सेवाएं गांव में ही आसानी से मिल सकेंगी। दरअसल, लेखपाल राजस्व प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके माध्यम से वरासत, स्वामित्व योजना, किसान सम्मान निधि, रियल टाइम खतौनी, भू-अभिलेख सत्यापन, भू-नक्शा मिलान, कृषि एवं आवासीय पट्टा, फसल बीमा, प्राकृतिक आपदा सहायता, निर्वाचन कार्य, अवैध कब्जों की जांच तथा राशन और पेंशन वेरिफिकेशन समेत अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए जाते हैं।
हर हफ्ते बनेगा रोस्टर
एसडीएम, तहसीलदारों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक ग्राम सचिवालय के लिए लेखपालों का साप्ताहिक रोस्टर तैयार किया जाए और इसकी जानकारी व्यापक स्तर पर सार्वजनिक की जाए, ताकि ग्रामीण तय दिन और समय पर ग्राम सचिवालय पहुंचकर अपने राजस्व संबंधी कार्य आसानी से करा सकें।
रोवर तकनीक पर होगी पैमाइश
यूपी में जमीनों की पैमाइश पारंपरिक तरीके से नहीं, अत्याधुनिक रोवर तकनीक के माध्यम से की जाएगी। यूपी राजस्व परिषद के निर्देश पर मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसके साथ ही विशेष रूप से प्रशिक्षित राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की संयुक्त टीम गठित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
स्पेशल टीम में 4 लोग
राजस्व विभाग का मानना है कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से भूमि पैमाइश पहले की तुलना में अधिक सटीक, पारदर्शी होगी। इससे सालों से पैंडिंग सीमांकन और पैमाइश से जुड़े मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। जिला प्रशासन के अनुसार गठित विशेष टीम में एक नायब तहसीलदार, एक राजस्व निरीक्षक और दो प्रशिक्षित लेखपाल शामिल होंगे।
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लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें