प्राइवेट प्रॉपर्टी को गलत पैमाइश से बता दिया सरकारी, लेखपाल की पोल खुली; ऐक्शन में एसडीएम
लेखपाल की गलती की वजह से जमीन के असली मालिक बुरी तरह परेशान हो गए। उनकी अपनी जमीन को गलत पैमाइश करते हुए लेखपाल ने खाद-गड्ढा की जमीन में शामिल कर दिया। इससे विवाद खड़ा हो गया। एसडीएम ने मामले की जांच कराई तो काश्तकार की शिकायत सही निकली। लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है।
UP News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तमकुहीराज के लेखपाल ने एक निजी भूमि की गलत पैमाइश कर उसे सरकारी में शामिल कर लिया। काश्तकार की शिकायत पर एसडीएम ने जांच करायी तो लेखपाल की पोल खुल गई। काश्तकार की शिकायत सही पाई गई। इसके बाद एसडीएम ने गलत पैमाइश कर भूमि को विवादित बनाने के आरोप में लेखपाल अभिजीत सिंह को निलंबत कर दिया है। निलंबन अवधि में लेखपाल को रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय से संबद्ध किया गया है।
मामला तहसील क्षेत्र के धुरिया कोट गांव का है। यहां खाद-गड्ढा की जमीन की पैमाइश में अनियमितता पाई गई। आरोप है कि लेखपाल अभिजीत सिंह ने सरकारी भूमि की पैमाइश करते समय एक किसान की निजी कास्तकारी भूमि को खाद-गड्ढा की जमीन में शामिल कर दिया, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया। धुरिया कोट निवासी किसान नबीरसुल पुत्र मंगर ने 31 जनवरी और कार्रवाई न होने पर 19 मार्च 2026 को एसडीएम से शिकायत की थी।
उन्होंने बताया था कि गाटा संख्या 767 उनकी निजी कास्तकारी भूमि है, जबकि उससे सटी गाटा संख्या 766 सरकारी खाद-गड्ढे की भूमि है। किसान ने आरोप लगाया था कि पैमाइश के दौरान उन्हें कोई सूचना नही दी गई थी। लेखपाल अभिजीत सिंह ने पैमाइश के दौरान उनकी निजी जमीन को गलत तरीके से सरकारी भूमि में मिला दिया। जिससे उनकी भूमि विवादित हो गई।एसडीएम ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण की जांच के लिए टीम गठित की। टीम ने नये सिरे से पैमाइश की तो शिकायत सही पायी गयी। लेखपाल ने गलत पैमाइश की थी। इस रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम ने लेखपाल को निलंबित कर दिया है।
क्या बोलीं एसडीएम
तमकुहीराज की एसडीएम आकांक्षा मिश्रा ने बताया कि इस मामले में शिकायत आने पर जांच कराई गई। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर लेखपाल को निलंबित किया गया है। खास तौर से ऐसी गलती, जो जानबूझ कर की गयी हो, पर कठोर कार्रवाई तय है। किसी स्तर पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें