प्राइवेट प्रॉपर्टी को गलत पैमाइश से बता दिया सरकारी, लेखपाल की पोल खुली; ऐक्शन में एसडीएम

लेखपाल की गलती की वजह से जमीन के असली मालिक बुरी तरह परेशान हो गए। उनकी अपनी जमीन को गलत पैमाइश करते हुए लेखपाल ने खाद-गड्ढा की जमीन में शामिल कर दिया। इससे विवाद खड़ा हो गया। एसडीएम ने मामले की जांच कराई तो काश्तकार की शिकायत सही निकली। लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है।

UP News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तमकुहीराज के लेखपाल ने एक निजी भूमि की गलत पैमाइश कर उसे सरकारी में शामिल कर लिया। काश्तकार की शिकायत पर एसडीएम ने जांच करायी तो लेखपाल की पोल खुल गई। काश्तकार की शिकायत सही पाई गई। इसके बाद एसडीएम ने गलत पैमाइश कर भूमि को विवादित बनाने के आरोप में लेखपाल अभिजीत सिंह को निलंबत कर दिया है। निलंबन अवधि में लेखपाल को रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय से संबद्ध किया गया है।

मामला तहसील क्षेत्र के धुरिया कोट गांव का है। यहां खाद-गड्ढा की जमीन की पैमाइश में अनियमितता पाई गई। आरोप है कि लेखपाल अभिजीत सिंह ने सरकारी भूमि की पैमाइश करते समय एक किसान की निजी कास्तकारी भूमि को खाद-गड्ढा की जमीन में शामिल कर दिया, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया। धुरिया कोट निवासी किसान नबीरसुल पुत्र मंगर ने 31 जनवरी और कार्रवाई न होने पर 19 मार्च 2026 को एसडीएम से शिकायत की थी।

उन्होंने बताया था कि गाटा संख्या 767 उनकी निजी कास्तकारी भूमि है, जबकि उससे सटी गाटा संख्या 766 सरकारी खाद-गड्ढे की भूमि है। किसान ने आरोप लगाया था कि पैमाइश के दौरान उन्हें कोई सूचना नही दी गई थी। लेखपाल अभिजीत सिंह ने पैमाइश के दौरान उनकी निजी जमीन को गलत तरीके से सरकारी भूमि में मिला दिया। जिससे उनकी भूमि विवादित हो गई।एसडीएम ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण की जांच के लिए टीम गठित की। टीम ने नये सिरे से पैमाइश की तो शिकायत सही पायी गयी। लेखपाल ने गलत पैमाइश की थी। इस रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम ने लेखपाल को निलंबित कर दिया है।