जमीन की पैमाइश में लेखपाल और कानूनगो का ‘खेल’ खत्म; ऐसा क्या करने जा रही योगी सरकार?

संक्षेप: यूपी में जमीन की पैमाइश में लेखपाल और कानूनगो का ‘खेल’ खत्म होने जा रहा है। योगी सरकार जमीन की पैमाइश में लेखपालों व कानूनगो के खेलों पर अंकुश लगाने के लिए राजस्व परिषद अब नई तकनीक का सहारा लेगी।

यूपी में अब योगी सरकार जमीन की पैमाइश में लेखपालों व कानूनगो के खेलों पर अंकुश लगाने के लिए राजस्व परिषद अब नई तकनीक का सहारा लेगी। लेखपालों और कानूनगो का ‘खेल’ खत्म होगा। जीपीएस आधारित रोवर मशीन के माध्यम से प्रदेश की सभी तहसीलों में पैमाइश कराई जाएगी। इसके लिए हर तहसील स्तर पर विशेष टीमों का भी गठन होगा। सभी तहसीलों में इस प्रणाली के उपयोग के लिए लगभग 350 रोवर खरीदे जाएंगे। इनकी खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

रोवर सेटेलाइट के माध्यम से सर्वे आफ इंडिया के डाटा के जरिए किसी भी भूमि की पैमाइश करने के साथ ही उसका सटीक मानचित्र भी तैयार करने में सक्षम होगा। रोवर से पैमाइश करने के लिए गांव के सीमा स्तम्भ भी आवश्यकता नहीं होगी। राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार का कहना है कि रोवर के माध्यम से बिना फिक्स प्वांइट के किसी भी जमीन की पैमाइश पांच सेंटीमीटर तक की एक्यूरेसी के साथ करना संभव होगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत कई गांवों में इसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। नए वर्ष में इस व्यवस्था के लागू होने की उम्मीद है।

हर तहसील स्तर एक विशेष टीम गठित भी होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व वादों के प्रभावी निस्तारण का निर्देश भी दिया था। राजस्व के विवादों में भूमि पैमाइश के मामलों में खासकर लेखपाल व कानूनगो की भूमिका पर सर्वाधिक सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में नई तकनीक कारगर साबित होगी। रोवर के जरिए पैमाइश के लिए हर तहसील स्तर एक विशेष टीम गठित भी की जाएगी।