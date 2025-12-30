Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsLekhpal and Kanoogo Game in land measurement will over; what is the Yogi government planning to do?
जमीन की पैमाइश में लेखपाल और कानूनगो का ‘खेल’ खत्म; ऐसा क्या करने जा रही योगी सरकार?

संक्षेप:

Dec 30, 2025 07:16 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में अब योगी सरकार जमीन की पैमाइश में लेखपालों व कानूनगो के खेलों पर अंकुश लगाने के लिए राजस्व परिषद अब नई तकनीक का सहारा लेगी। लेखपालों और कानूनगो का ‘खेल’ खत्म होगा। जीपीएस आधारित रोवर मशीन के माध्यम से प्रदेश की सभी तहसीलों में पैमाइश कराई जाएगी। इसके लिए हर तहसील स्तर पर विशेष टीमों का भी गठन होगा। सभी तहसीलों में इस प्रणाली के उपयोग के लिए लगभग 350 रोवर खरीदे जाएंगे। इनकी खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

रोवर सेटेलाइट के माध्यम से सर्वे आफ इंडिया के डाटा के जरिए किसी भी भूमि की पैमाइश करने के साथ ही उसका सटीक मानचित्र भी तैयार करने में सक्षम होगा। रोवर से पैमाइश करने के लिए गांव के सीमा स्तम्भ भी आवश्यकता नहीं होगी। राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार का कहना है कि रोवर के माध्यम से बिना फिक्स प्वांइट के किसी भी जमीन की पैमाइश पांच सेंटीमीटर तक की एक्यूरेसी के साथ करना संभव होगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत कई गांवों में इसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। नए वर्ष में इस व्यवस्था के लागू होने की उम्मीद है।

हर तहसील स्तर एक विशेष टीम गठित भी होगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व वादों के प्रभावी निस्तारण का निर्देश भी दिया था। राजस्व के विवादों में भूमि पैमाइश के मामलों में खासकर लेखपाल व कानूनगो की भूमिका पर सर्वाधिक सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में नई तकनीक कारगर साबित होगी। रोवर के जरिए पैमाइश के लिए हर तहसील स्तर एक विशेष टीम गठित भी की जाएगी।

रोवर के उपयोग के लिए एसओपी भी बना रहा

हर तहसील में एक नायब तहसीलदार, दो कानूनगो व दो लेखपाल की टीम बनाई जाएगी। राजस्व परिषद रोवर के उपयोग के लिए एसओपी भी बना रहा है। रोवर के माध्यम से किसी भूमि का क्षेत्रफल निकालने में त्रुटि की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। एक रोवर की अनुमानित कीमत छह से सात लाख रुपये है। रोवर के माध्यम से पैमाइश में पांच से 10 मिनट का समय लगेगा। इसके उपयोग से भूमि पैमाइश के मामलों का तेज गति से निस्तारण भी किया जा सकेगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
