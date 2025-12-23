घरौनी से घर का कानूनी मालिकाना हक, नामांतरण भी आसान; यूपी विधानसभा में विधेयक पास

संक्षेप: शीतकालीन सत्र में यूपी विधानसभा में ग्रामीण आबादी विधेयक पास हो गया है। अब घरौनी को ही आधिकारिक दस्तावेज माना जाएगा। वरासत, विक्रय या अन्य कारणों से घरौनी में नाम बदलने और सुधार की प्रक्रिया आसान हो गई।

यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में विधान सभा में पेश उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक-2025 पास हो गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में खरीद (क्रय) , बिक्री (विक्रय) और नामांतरण जैसी प्रक्रियाओं को आसान बनाने और मालिकाना हक को सुरक्षित करने के लिए यह विधेयक महत्वपूर्ण है। अब घरौनी को ही आधिकारिक दस्तावेज माना जाएगा। वरासत, विक्रय या अन्य कारणों से घरौनी में नाम बदलने और सुधार की प्रक्रिया आसान हो गई। वहीं विधेयक के दरम्यान कोई विभागीय अधिकारी उपस्थित नहीं था। इसपर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नाराजगी जताई।

इससे पहले सोमवार को विधानसभा में दस विधेयकों के कानून बनने की सूचना दी गई। प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे ने सदन को जानकारी दी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अनुमति के बाद श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास समेत दस विधेयक कानून बन गए हैं। उन्होंने बताया कि श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक अगस्त में पारित हुआ था, जिसके बाद राज्यपाल के पास भेजा गया था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अधिनियम बन गया है।

इसी तरह उप्र निरसन विधेयक 2025, उप्र माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025, उप्र निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2025, उप्र राजय लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) 2025, उप्र निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2025, उप्र लोक अभिलेख विधेयक 2025, उप्र मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक 2025, उप्र राज्य विधानमंडल सदस्य तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक 2025,उप्र राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधक (संशोधन) विधेयक 2025 और कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2024 शामिल हैं।

ये अध्यादेश पटल पर रखे गए - उप्र पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश 2025

- उप्र निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश 2025

- उप्र निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश 2025

- उप्र नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश 2025

- उप्र सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश 2025

- उप्र निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) अध्यादेश 2025

- उप्र दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश 2025