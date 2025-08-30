मुख्तार की फरार पत्नी आफ्शां अंसारी पर कानूनी शिकंजा, घर पर दबिश, नोटिस चस्पा

मुख्तार की फरार पत्नी आफ्शां अंसारी पर कानूनी शिकंजा कस रहा है। आफ्शां अंसारी की तलाश में मऊ पुलिस उनके पैतृक आवास पर पुलिस ने दबिश दी। पुलिस को मकान के बाहर गेट पर ताला लगा हुआ मिला। इसके बाद पुलिस ने मकान के बाहर नोटिस चस्पा किया और वापस लौट गई।

मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी आफ्शां अंसारी पर कानूनी शिकंजा कसा है। आफ्शां अंसारी की तलाश में मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना की पुलिस मुहम्मदाबाद यूसुफपुर बाजार स्थित उनके पैतृक आवास पर पुलिस ने दबिश दी। जहां पर मुख्तार की पत्नी आफ्शां अंसारी नहीं मिली। पुलिस को मकान के बाहर गेट पर ताला लगा हुआ मिला। इसके बाद पुलिस ने मकान के बाहर नोटिस चस्पा किया और वापस लौट गई।

मऊ न्यायालय ने आफ्शां अंसारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट और धारा 82 के तहत कार्रवाई का आदेश दिया। इसी आदेश के अनुपालन में दक्षिण टोला पुलिस की एक टीम आफ्शां के घर पहुंची। नोटिस पर गैंगस्टर न्यायालय जनपद मऊ लिखा है। उस पर एक सितंबर की तिथि निर्धारित है। इस तिथि के पहले पुलिस को आफ्शां अंसारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करना है। लेकिन आफ्शां पुलिस के लिए चुनौती बनी हैं। उनके खिलाफ गाजीपुर में भी 50 हजार का इनाम घोषित है। इसके साथ ही ईडी ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। गुरुवार को पहुंची मऊ पुलिस ने यूसुफपुर बाजार के दर्जी टोला मोहल्ला स्थित आफ्शां के आवास पर मुनादी भी कराई। इस दौरान वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।