Legal grip on Mukhtar Ansari wife Afshan Ansari, raid at home, notice pasted मुख्तार की फरार पत्नी आफ्शां अंसारी पर कानूनी शिकंजा, घर पर दबिश, नोटिस चस्पा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsLegal grip on Mukhtar Ansari wife Afshan Ansari, raid at home, notice pasted

मुख्तार की फरार पत्नी आफ्शां अंसारी पर कानूनी शिकंजा, घर पर दबिश, नोटिस चस्पा

मुख्तार की फरार पत्नी आफ्शां अंसारी पर कानूनी शिकंजा कस रहा है। आफ्शां अंसारी की तलाश में मऊ पुलिस उनके पैतृक आवास पर पुलिस ने दबिश दी। पुलिस को मकान के बाहर गेट पर ताला लगा हुआ मिला। इसके बाद पुलिस ने मकान के बाहर नोटिस चस्पा किया और वापस लौट गई।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 01:15 PM
share Share
Follow Us on
मुख्तार की फरार पत्नी आफ्शां अंसारी पर कानूनी शिकंजा, घर पर दबिश, नोटिस चस्पा

मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी आफ्शां अंसारी पर कानूनी शिकंजा कसा है। आफ्शां अंसारी की तलाश में मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना की पुलिस मुहम्मदाबाद यूसुफपुर बाजार स्थित उनके पैतृक आवास पर पुलिस ने दबिश दी। जहां पर मुख्तार की पत्नी आफ्शां अंसारी नहीं मिली। पुलिस को मकान के बाहर गेट पर ताला लगा हुआ मिला। इसके बाद पुलिस ने मकान के बाहर नोटिस चस्पा किया और वापस लौट गई।

मऊ न्यायालय ने आफ्शां अंसारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट और धारा 82 के तहत कार्रवाई का आदेश दिया। इसी आदेश के अनुपालन में दक्षिण टोला पुलिस की एक टीम आफ्शां के घर पहुंची। नोटिस पर गैंगस्टर न्यायालय जनपद मऊ लिखा है। उस पर एक सितंबर की तिथि निर्धारित है। इस तिथि के पहले पुलिस को आफ्शां अंसारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करना है। लेकिन आफ्शां पुलिस के लिए चुनौती बनी हैं। उनके खिलाफ गाजीपुर में भी 50 हजार का इनाम घोषित है। इसके साथ ही ईडी ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। गुरुवार को पहुंची मऊ पुलिस ने यूसुफपुर बाजार के दर्जी टोला मोहल्ला स्थित आफ्शां के आवास पर मुनादी भी कराई। इस दौरान वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

ये भी पढ़ें:‘कांग्रेस को कोसने वाले ही उनके मंच पर हैं’, ओपी राजभर का अखिलेश-लालू पर हमला
ये भी पढ़ें:कानपुर स्टेशन के बाहर पार्किंग में लग्जरी कार में मिला इंस्पेक्टर का शव, हड़कंप

आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां अंसारी लंबे समय से फरार चल रही हैं। पति मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी आफ्शां सामने नहीं आई। पुलिस को आशंका थी कि वो अपने पति के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकती है, लेकिन वहां भी नहीं आई। पुलिस आफ्शां की तलाश में जुटी है।

Up News UP News Today Mukhtar Ansari अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |