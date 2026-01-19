बच्चों को दोस्त के घर पर छोड़ा और वापस घर आकर किया लिव इन पार्टनर कत्ल
यूपी के मेरठ में महिला मर्डर का खुलासा हो गया है। वारदात से पहले महिला के दोनों बच्चों को हत्यारोपी ने अपने दोस्त के यहां छोड़ दिया और इसके बाद घर आकर महिला का कत्ल किया।
यूपी के मेरठ में मेडिकल थाना क्षेत्र के-ब्लॉक में लिव-इन पार्टनर ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात से पहले महिला के दोनों बच्चों को हत्यारोपी ने अपने दोस्त के यहां छोड़ दिया और इसके बाद घर आकर महिला का कत्ल किया। तीन दिन बाद बच्चे वापस घर लौटे तो हत्या का खुलासा हुआ। मृतका के भाई ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।
के-ब्लॉक में 35 वर्षीय चित्रा अपने दो बच्चों नौ साल की परी और 11 साल के बेटे हर्ष के साथ किराये के मकान में रहती थी। पति मनोज कुमार की पांच साल पहले मौत हो गई थी। चित्रा इसी दौरान विशु नामक युवक के संपर्क में आई और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। विशु टैक्सी चलाता है। तीन दिन पहले शुक्रवार को विशु दोनों बच्चों को लेकर अपने रोहटा रोड निवासी दोस्त के पास छोड़ आया। इसके बाद विशु घर आया और देर रात विशु ने विवाद के चलते चित्रा की दुप्पटे से गला दबाकर हत्या कर दी।
लाश को घर छोड़कर विशु दोबारा अपने दोस्त के घर पहुंचा। दोनों बच्चों को भी ठिकाने लगाने की साजिश थी, लेकिन बात नहीं बनी। विशु ने सोमवार सुबह दोनों बच्चों को टेम्पो में बैठाकर घर भेज दिया। परी और हर्ष घर पहुंचे तो बेड पर चित्रा की लाश पड़ी मिली। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और विशु की तलाश में टीम लगाई गई है। फिलहाल आरोपी की लोकेशन मसूरी में मिली है। चित्रा के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है।