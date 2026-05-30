अश्लील हरकत कर रहा था मनचला, युवती ने बीच सड़क पर चप्पलों से पीटा, वीडियो वायरल
रायबरेली में बाइक सवार मनचले को राह चलती युवती से छेड़खानी करना भारी पड़ गया। युवती ने बीच सड़क पर ही मनचले की पिटाई कर दी। लात मारकर बाइक भी गिराई। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
Raibareilly News: यूपी के रायबरेली में एक मनचले को युवती से छेड़खानी करना भारी पड़ गया। बाइक सवार मनचले को युवती ने लोगों की मदद से घेर लिया। पहले मनचले की बाइक को लात मारकर गिरा दिया और फिर बीच सड़क पर चप्पलों से पिटाई कर दी। युवती का कहना है कि आरोपी उसके साथ अश्लील हरकते कर रहा था और बात नहीं करने पर उसे बदनाम करने की धमकी दे रहा था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
दरअसल, पुराना खीरों मोहल्ला स्थित फतेह शहीद बाबा मजार के पास गुरुवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होती है। कहा जाता है कि मजार पर उन्हें विभिन्न समस्याओं से निजात दिलाने की सलाह दी जाती है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बीते गुरुवार को भी मजार पर बड़ी संख्या में युवक-युवतियां और महिलाएं आई थीं। इसी बीच मजार पर आई एक लड़की से बातचीत करने के बहाने एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। इससे भड़की युवती ने बीच सड़क शोहदे की चप्पलों से पिटाई शुरू कर दी। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में युवती शोहदे पर छेड़छाड़ और बदनाम करने की धमकी देने का आरोप लगा रही है।
लोगों का कहना है कि मजार पर आने वाली महिलाओं और युवतियों के साथ अक्सर छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती हैं। इसकी कई बार मजार कमेटी के कार्यकर्ताओं से शिकायतें भी की गईं, लेकिन कमेटी कार्यकर्ता अश्लील मामलों की शिकायतों को दबा देते हैं। वहीं पुलिस भी मामले में अनजान बनी बैठी है। थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने इस मामले में बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है। उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।