9 लाख का पैकेज छोड़ वैराग्य की राह पर चलीं ऋषिका बहन, बीटेक के बाद जैन दर्शन में कर रहीं PHD

9 लाख का पैकेज छोड़ वैराग्य की राह पर चलीं ऋषिका बहन, बीटेक के बाद जैन दर्शन में कर रहीं PHD
मध्यप्रदेश के दमोह जिले की ऋषिका बहन ने नौ लाख रुपये सालाना का पैकेज छोड़कर वैराग्य की राह चुन ली। बीटेक करने के बाद उन्होंने कॅरियर की चमक-दमक और भौतिक सुख-सुविधाओं के बजाय धर्म, अध्यात्म और जैन दर्शन को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया।
बागपत, हिन्दुस्तान संवाद। मध्यप्रदेश के दमोह जिले की ऋषिका बहन ने नौ लाख रुपये सालाना का पैकेज छोड़कर वैराग्य की राह चुन ली। बीटेक करने के बाद उन्होंने कॅरियर की चमक-दमक और भौतिक सुख-सुविधाओं के बजाय धर्म, अध्यात्म और जैन दर्शन को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। पिछले चार साल से वह जैन संत आचार्य आर्जव सागर महाराज के सानिध्य में ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत कर रही हैं। इन दिनों वह बड़ौत में आचार्य आर्जव सागर महाराज के चातुर्मास में आई हुई हैं। यहां उनके त्याग, तप और आध्यात्मिक जीवन के प्रति समर्पण की चर्चा हो रही है।
ऋषिका बहन का परिवार मध्यप्रदेश के दमोह जिले में रहता है। उनका परिवार शिक्षित और संपन्न है। पिता व्यापारी हैं, जबकि माता गृहणी हैं। उनके दो भाई और दोनों भाभियां इंजीनियर हैं। परिवार में शिक्षा और बेहतर करियर को हमेशा महत्व दिया गया। ऐसे माहौल में पली-बढ़ीं ऋषिका बहन ने भी तकनीकी शिक्षा हासिल कर बीटेक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के बाद उनके सामने बेहतर नौकरी और आकर्षक पैकेज के अवसर थे।
आर्जव सागर महाराज के सानिध्य में प्राप्त कर रहीं धर्म की शिक्षा
ऋषिका बहन को नौ लाख रुपये का पैकेज भी मिला, लेकिन उनके मन में सांसारिक जीवन और नौकरी से अलग कुछ करने की इच्छा लगातार प्रबल होती चली गई। आखिरकार उन्होंने अच्छी नौकरी और आर्थिक भविष्य की संभावनाओं को पीछे छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। ऋषिका बहन ने बताया कि वह अभी आचार्य आर्जव सागर महाराज के सानिध्य में हैं और उनसे धर्म की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। जब गुरुवर का आदेश होगा वह आचार्य के सानिध्य में दीक्षा ग्रहण करेंगी। दीक्षा ग्रहण करने की तिथि अभी निश्चित नहीं हुई है।
बीटेक के बाद जैन दर्शन को बनाया अध्ययन का विषय
तकनीकी शिक्षा पूरी करने के बाद ऋषिका बहन का रुझान जैन दर्शन और अध्यात्म की ओर बढ़ता गया। उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों, जीवन मूल्यों और दर्शन को गहराई से समझने का निर्णय लिया। इसी उद्देश्य से उन्होंने जैन दर्शन विषय में पीएचडी करने की राह चुनी। वर्तमान में वह जैन दर्शन में पीएचडी कर रही हैं और अपनी थीसिस स्वयं लिख रही हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद दर्शन और अध्यात्म के क्षेत्र में शोध करना उनके जीवन की अलग दिशा को दर्शाता है।
गोद भराई की रस्म के बाद लेंगी दीक्षा
ऋषिका बहन अब अपने आध्यात्मिक जीवन में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ रही हैं। उनकी दीक्षा की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। गोद भराई की रस्म के बाद वह दीक्षा ग्रहण करेंगी। हालांकि, अभी दीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं हुई है। दीक्षा के माध्यम से वह संयम और त्याग के मार्ग पर औपचारिक रूप से आगे बढ़ेंगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।