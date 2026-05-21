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यूपी के 19 जिलों में इन कर्मचारियों की 31 जुलाई तक छुट्टियां कैंसिल, अधिकारियों को भी वापस बुलाया गया

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश में पड़ रही गर्मी को देखते हुए मध्यांचल वितरण निगम ने बड़ा फैसला लिया है। निगम ने बिजली कर्मचारियों की छुट्टियों को 31 जुलाई तक के लिए निरस्त कर दिया है। छुट्टी पर गए कर्मचारियों को भी वापस बुला लिया है।

यूपी के 19 जिलों में इन कर्मचारियों की 31 जुलाई तक छुट्टियां कैंसिल, अधिकारियों को भी वापस बुलाया गया

Electricity Employees Leave Cancelled: यूपी में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। बांदा, प्रयागराज समेत कई जिलों में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गर्मी को देखते हुए बिजली विभाग अलर्ट मोड पर है। मध्यंचल विद्युत वितरण निगम के 19 जिलों के बिजली कर्मचारियों की 31 जुलाई तक छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। विभाग ने छुट्टी पर गए कर्मचारियों और अधिकारियों को भी वापस बुला लिया है। इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। एमडी रिया केजरीवाल ने बताया कि प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते बिजली व्यवस्था सूचारू रखने के लिए सभी कर्मचारियों को वापस बुला लिया गया है। उन्होंने बताया कि जनता को पर्याप्त बिजली आपूर्ति करने के लिए एक सर्कुलर भी जारी किया गया है।

एमडी द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, अंबेडकरनगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं और पीलीभीत के मुख्य अभियंताओं को आदेश जारी करके सभी कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल निरस्त करने को कहा गया है। एमडी ने कहा किसी कारण से उपखंड अधिकारी स्तर के कर्मचारी और अभियंता को अवकाश की आवश्यकता है तो उसका प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियंता, मुख्य अभियंता के द्वारा उनके पास भेजा जाए। एमडी की अनमुति से ही कर्मचारी और अधिकारियों को अवकाश दिया जाएगा। बिना सूचना के अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने एक्सईएन को बनाया बंधक

प्रयागराज जिले में भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा गुरुवार को सड़क पर उतर आया। सरायइनायत क्षेत्र के हनुमानगंज स्थित 130 केवीए उपकेंद्र पर बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से इलाके में लगातार बिजली कटौती हो रही है। भीषण गर्मी के बीच घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रहने से लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है तथा पेयजल संकट भी गहराने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद उन्हें उपकेंद्र पहुंचकर प्रदर्शन करना पड़ा।

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महिलाएं, बुजुर्ग समेत कई लोगों ने किया प्रदर्शन

आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान नाराज ग्रामीणों ने बिजली विभाग के एक्सईएन और जेई राजनाथ यादव को कार्यालय से बाहर निकालकर उपकेंद्र परिसर स्थित पार्क में बैठा दिया और चारों ओर से घेरकर धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक इलाके की बिजली आपूर्ति पूरी तरह सुचारू नहीं हो जाती, तब तक किसी अधिकारी को जाने नहीं दिया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल रहे। ग्रामीणों ने बताया कि रातभर बिजली गुल रहने से बच्चों और बुजुर्गों की हालत खराब हो रही है तथा उमस और भीषण गर्मी के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन के बीच बिजली विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने बताया कि फॉल्ट और ओवरलोडिंग के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिसे ठीक कराने का कार्य जारी है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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