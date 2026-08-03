यूट्यूब से सीखा साइबर ठगी का खेल, आईफोन से हाईजैक किया UPI, नेपाल के कैसीनो में उड़ाए लाखों रुपये

यूपी पुलिस ने बलरामपुर में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो फोटो खींचने के बहाने लोगों को मोबाइल लेकर उसमें सिम डालकर यूपीआई से लाखों रुपये उड़ा लेते थे।

Balrampur News: यूपी के बलरामपुर में साइबर अपराध का एक बेहद शातिर और हैरान करने वाला तरीका सामने आया है। यूट्यूब पर वीडियो देखकर साइबर ठगी की तकनीक सीखने वाले गिरोह ने आईफोन को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। यह गिरोह लोगों के मोबाइल से चुपके से सिम निकालकर अपने आईफोन में लगाता था, फिर उनके यूपीआई खाते को अपने कब्जे में लेकर लाखों रुपये निकाल लेता था।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ठगी की रकम को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी नेपाल के चन्द्रौटा स्थित कैसीनो में ऑनलाइन भुगतान करते थे और बदले में नकद रुपये लेकर लौट आते थे। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश करते हुए दो बाल अपचारियों समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से तीन आईफोन, एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन तथा 24 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं।

साइबर सेल ने किया गिरोह का भंडाफोड़ यूपी पुलिस द्वारा साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान साइ-वज्र के तहत पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडेय व क्षेत्राधिकारी उतरौला डॉ. जितेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में कोतवाली उतरौला पुलिस और जनपदीय साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई कर गिरोह का भंडाफोड़ किया। यह कार्रवाई अरुण कुमार वर्मा निवासी अमया देवरिया की शिकायत व साइबर पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन शिकायतों की जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर की गई।

फोटो खींचने के बहाने मोबाइल ले लेते थे आरोपी मामले का खुलासा करते हुए सोमवार को पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जांच में यह सामने आया कि आरोपी सनी चौरसिया अपने दो नाबालिग साथियों के साथ मिलकर परिचित लोगों से बातचीत करने अथवा फोटो खींचने के बहाने उनका मोबाइल ले लेते थे। इसी दौरान मोबाइल से सिम निकालकर अपने आईफोन में लगा देते थे और उसमें यूपीआई भुगतान संबंधी एप्लीकेशन सक्रिय कर नया पासकोड बना लेते थे। सिम वापस पीड़ित के मोबाइल में लगा दी जाती थी, लेकिन आईफोन में यूपीआई की सुविधा चालू रहती थी। यही तकनीक आरोपियों के लिए ठगी का सबसे बड़ा जरिया बन गई। पुलिस के अनुसार 28 मई को आरोपियों ने रवि वर्मा के खाते से 95 हजार रुपये निकाले, जबकि तीन जुलाई को अरुण वर्मा के खाते से एक लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी की। बाद में ठगी की रकम का कुछ हिस्सा ऑनलाइन गेम में लगाया गया तथा शेष राशि विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित कर आपस में बांट ली गई। दोनों घटनाओं में कुल एक लाख 65 हजार रुपये की साइबर ठगी की पुष्टि हुई है।

बैंक खातों ओर डिजिटल लेनदेन की हो रही जांच गिरफ्तार आरोपियों में आर्यनगर, उतरौला निवासी सनी चौरसिया और उसके दो बाल अपचारी साथी शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से तीन आईफोन, एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन व 24 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस अब इनके अन्य बैंक खातों, मोबाइल फोन और डिजिटल लेन-देन की जांच कर रही है। आशंका है कि इस गिरोह ने इसी तरीके से कई और लोगों को भी अपना शिकार बनाया है। एसपी का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है। गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और संभावित पीड़ितों की जानकारी जुटाई जा रही है। साइबर सेल डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है और जांच के आधार पर आगे भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।