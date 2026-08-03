Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूट्यूब से सीखा साइबर ठगी का खेल, आईफोन से हाईजैक किया UPI, नेपाल के कैसीनो में उड़ाए लाखों रुपये

By Dinesh Rathour
बलरामपुर
Follow us on Google News
share

यूपी पुलिस ने बलरामपुर में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो फोटो खींचने के बहाने लोगों को मोबाइल लेकर उसमें सिम डालकर यूपीआई से लाखों रुपये उड़ा लेते थे।

Balrampur News
बलरामपुर में पुलिस ने साइबर ठगों को किया गिरफ्तार

Balrampur News: यूपी के बलरामपुर में साइबर अपराध का एक बेहद शातिर और हैरान करने वाला तरीका सामने आया है। यूट्यूब पर वीडियो देखकर साइबर ठगी की तकनीक सीखने वाले गिरोह ने आईफोन को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। यह गिरोह लोगों के मोबाइल से चुपके से सिम निकालकर अपने आईफोन में लगाता था, फिर उनके यूपीआई खाते को अपने कब्जे में लेकर लाखों रुपये निकाल लेता था।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ठगी की रकम को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी नेपाल के चन्द्रौटा स्थित कैसीनो में ऑनलाइन भुगतान करते थे और बदले में नकद रुपये लेकर लौट आते थे। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश करते हुए दो बाल अपचारियों समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से तीन आईफोन, एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन तथा 24 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी में चल रही थी फर्जी पुलिस चौकी; सीओ, दरोगा और सिपाही सब नकली मिले

साइबर सेल ने किया गिरोह का भंडाफोड़

यूपी पुलिस द्वारा साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान साइ-वज्र के तहत पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडेय व क्षेत्राधिकारी उतरौला डॉ. जितेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में कोतवाली उतरौला पुलिस और जनपदीय साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई कर गिरोह का भंडाफोड़ किया। यह कार्रवाई अरुण कुमार वर्मा निवासी अमया देवरिया की शिकायत व साइबर पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन शिकायतों की जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर की गई।

ये भी पढ़ें:पप्पू यादव पर हमले के आरोपी का BJP कनेक्शन, रिकॉर्ड खंगालने में जुटी पुलिस

फोटो खींचने के बहाने मोबाइल ले लेते थे आरोपी

मामले का खुलासा करते हुए सोमवार को पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जांच में यह सामने आया कि आरोपी सनी चौरसिया अपने दो नाबालिग साथियों के साथ मिलकर परिचित लोगों से बातचीत करने अथवा फोटो खींचने के बहाने उनका मोबाइल ले लेते थे। इसी दौरान मोबाइल से सिम निकालकर अपने आईफोन में लगा देते थे और उसमें यूपीआई भुगतान संबंधी एप्लीकेशन सक्रिय कर नया पासकोड बना लेते थे। सिम वापस पीड़ित के मोबाइल में लगा दी जाती थी, लेकिन आईफोन में यूपीआई की सुविधा चालू रहती थी। यही तकनीक आरोपियों के लिए ठगी का सबसे बड़ा जरिया बन गई। पुलिस के अनुसार 28 मई को आरोपियों ने रवि वर्मा के खाते से 95 हजार रुपये निकाले, जबकि तीन जुलाई को अरुण वर्मा के खाते से एक लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी की। बाद में ठगी की रकम का कुछ हिस्सा ऑनलाइन गेम में लगाया गया तथा शेष राशि विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित कर आपस में बांट ली गई। दोनों घटनाओं में कुल एक लाख 65 हजार रुपये की साइबर ठगी की पुष्टि हुई है।

ये भी पढ़ें:यूपी में हाईअलर्ट के बीच राम मंदिर के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसे दो युवक

बैंक खातों ओर डिजिटल लेनदेन की हो रही जांच

गिरफ्तार आरोपियों में आर्यनगर, उतरौला निवासी सनी चौरसिया और उसके दो बाल अपचारी साथी शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से तीन आईफोन, एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन व 24 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस अब इनके अन्य बैंक खातों, मोबाइल फोन और डिजिटल लेन-देन की जांच कर रही है। आशंका है कि इस गिरोह ने इसी तरीके से कई और लोगों को भी अपना शिकार बनाया है। एसपी का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है। गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और संभावित पीड़ितों की जानकारी जुटाई जा रही है। साइबर सेल डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है और जांच के आधार पर आगे भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

पूछताछ में कुबूला जुर्म

पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने यह तरीका यूट्यूब पर वीडियो देखकर सीखा था। वारदात के लिए वे सेकेंड हैंड आईफोन खरीदते थे और घटना के बाद उन्हीं मोबाइलों को स्थानीय दुकानों पर बेचकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास करते थे। आवश्यकता पड़ने पर दूसरा आईफोन खरीदकर फिर उसी तरीके से ठगी की नई वारदात को अंजाम देते थे। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी नेपाल के चन्द्रौटा स्थित कैसीनो पहुंचते थे, जहां पीड़ितों के खातों से ऑनलाइन भुगतान कर उसके बदले नकद रुपये प्राप्त कर लेते थे। इससे बैंक रिकॉर्ड में लेन-देन सामान्य भुगतान की तरह दिखाई देता था और पीड़ित को लंबे समय तक ठगी का पता नहीं चल पाता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से तीन आईफोन, एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन ओर 24 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Balrampur News UP Police Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।