महाभारत, रामायण से सीखें मध्यस्था, समाज के प्रॉब्लम सॉल्वर बनें, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल बोले

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने कहा कि महाभारत, रामायण से मध्यस्था सीखें। समाज के प्रॉब्लम सॉल्वर बनें। उन्होंने ये विचार रविवार को मेरठ कॉलेज में आयोजित दो दिवसीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता के समापन अवसर पर व्यक्त किए।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने कहा कि न्याय व्यवस्था को मजबूत किए बिना विकसित देश की कल्पना संभव नहीं है। वर्तमान भारतीय न्याय प्रणाली अभी भी आमजन की अपेक्षा सीमित वर्ग तक अधिक केंद्रित दिखाई देती है। उन्होंने ये विचार रविवार को मेरठ कॉलेज में आयोजित दो दिवसीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता के समापन अवसर पर व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि देश की अदालतों में मुकदमों का अंबार लगा हुआ है और उनका निस्तारण आसान नहीं है। भारत की प्राचीन परंपरा को देखते हुए मीडिएशन यानी मध्यस्थता को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। वादों का अदालतों के बाहर समझौते से निपटारा होने पर न्यायालयों का बोझ काफी हद तक कम किया जा सकता है। परिवार न्यायालयों में इस प्रकार की व्यवस्था पहले से प्रभावी रूप में कार्य कर रही है।

न्यायमूर्ति मित्तल ने महाभारत और रामायण का उदाहरण देते हुए कहा कि महाभारत में श्रीकृष्ण ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई, लेकिन जब सुझाव नहीं माने गए तो युद्ध हुआ, जिसमें जीत के बाद भी बहुत कुछ नष्ट हो चुका था। इसी प्रकार रामायण में अंगद ने रावण के समक्ष पहुंचे, परंतु जब नहीं सुना गया, तो रावण का अंत हुआ। छात्रों से कहा कि यदि वे मूट कोर्ट का प्रशिक्षण ले रहे हैं तो मीडिएशन पर विशेष ध्यान दें और समाज के सामने प्राब्लम सॉल्वर के रूप में उभरें। युवाओं को “पीस मेकर ऑफ सोसाइटी” बनना चाहिए।

उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार यदि चाहे तो सेवानिवृत्त चिकित्सकों, अभियंताओं और शिक्षाविदों का पैनल बनाकर समझौते आधारित विवाद निस्तारण की दिशा में कार्य कर सकती है, जिससे अदालतों का बोझ कम होगा। न्यायमूर्ति मित्तल ने कहा कि उनके समय में मूट कोर्ट जैसी व्यवस्था नहीं थी। उस दौर में छात्रों को अदालतों में अधिवक्ताओं के साथ रहकर प्रशिक्षण लेना पड़ता था, जबकि आज यह सुविधा कॉलेजों में ही उपलब्ध है।

युवा वकील मजबूत तथ्य रखें, जज की सोच समझें : सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने कहा कि आज के समय में विधि शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदला है। पहले मूट कोर्ट जैसी अवधारणा प्रचलन में नहीं थी, लेकिन अब लगभग हर लॉ कॉलेज में यह व्यवस्था देखने को मिलती है। इससे विद्यार्थियों को कोर्ट की प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप से समझने, देखने और सीखने का अवसर मिलता है। वकालत के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले युवाओं को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि मुकदमा कैसे तैयार किया जाता है और उसमें कौन-कौन से तथ्य मजबूत होने चाहिए, ताकि पक्ष कमजोर न पड़े। साथ ही युवाओं को न्यायाधीश की कार्यशैली और सोच को भी समझना चाहिए। यह जानना आवश्यक है कि न्यायाधीश किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं और किन तथ्यों को महत्व दे सकते हैं। नो योर जज इस विषय को जरुर समझना चाहिए।

दोहन अधिक, रिचार्ज कम, जल संकट गंभीर मुद्दा उन्होंने जल संकट पर चिंता व्यक्त की। कहा कि देश में पीने योग्य पानी की उपलब्धता गंभीर चिंतन का विषय है। भारत के लगभग 40 से 60 प्रतिशत क्षेत्रों में जल संकट की स्थिति है। भूजल का दोहन रिचार्ज की तुलना में अधिक हो रहा है। गाजियाबाद जैसे क्षेत्रों की तीन तहसीलों में जल संकट सामने आ चुका है। भूजल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भूजल के अत्यधिक दोहन से नदियों का जलस्तर भी स्वतः प्रभावित होता है। समय की मांग है कि इस विषय पर प्रभावी कानून बनाए जाएं।