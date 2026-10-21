60 फीट की ऊंचाई से लगाई मौत की छलांग, 69 साल के रामप्रसाद का रामलीला में स्टंट

यूपी के बुलंदशहर मेंं रामलीला मैदान में महोत्सव के दौरान 69 साल के रामप्रसाद तिवारी ने हैरतअंगेज स्टंट दिखाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। उनके इस साहसिक करतब को देखने के लिए मैदान में दर्शकों की भीड़ जुटी रही।

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खुर्जा क्षेत्र के रामलीला मैदान में रामलीला महोत्सव के दौरान 69 वर्षीय रामप्रसाद तिवारी ने हैरतअंगेज स्टंट दिखाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। उन्होंने करीब 60 फीट की ऊंचाई से आग लगाकर छलांग लगाने का प्रदर्शन किया। उनके इस साहसिक करतब को देखने के लिए मैदान में मौजूद दर्शकों की निगाहें उन पर टिकी रहीं।

खुर्जा के जंक्शन रोड स्थित रामलीला मैदान में रामलीला महोत्सव चल रहा है। यहां पर प्रतिदिन रामलीला का मंचन किया जा रहा है। दशहरा के दिन रावण दहन हुआ। जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। वहीं रामलीला के दौरान 69 वर्षीय रामप्रसाद तिवारी द्वारा किए गए खुद को आग लगाकर 60 फीट ऊंचाई से पानी में कूदने के स्टंट ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया।

दर्शकों में उत्सुकता और रोमांच का माहौल बना रहा 69 वर्ष की उम्र में रामप्रसाद तिवारी द्वारा इस तरह का प्रदर्शन करना लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा। उनके करतब को देखकर दर्शकों में उत्सुकता और रोमांच का माहौल बना रहा। रामलीला कमेटी के प्रधान आशीष गोयल ने बताया कि इस प्रकार का स्टंट प्रत्येक वर्ष किया जाता है। महोत्सव के दौरान कवि सम्मेलन, भजन संध्या आदि अन्य कार्यक्रम भी किए जाते हैं। जिन्हें देखने के लिए लोगों को भीड़ उमड़ती है।

राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध का सजीव मंचन बुलंदशहर में नगर के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में श्रीरामलीला सभा के तत्वावधान में चल रही श्रीरामलीला में मंगलवार का दिन लोगों के लिए ऐतिहासिक और आस्था से परिपूर्ण पलों के नाम रहा। विजयादशमी पर जैसे ही भगवान श्रीराम और अहंकारी लंकापति रावण के बीच भयंकर युद्ध का सजीव मंचन शुरू हुआ पूरा मेला परिसर जय श्रीराम के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा। युद्ध के दौरान राम दशानन पर बांण से प्रहार करते हैं मगर एक सिर कटते ही दशानन का दूसरा सिर लग जाता है, जिसे देखकर वानर सेना व्याकुल हो उठती है, इस दौरान विभिषण श्रीराम के रथ पर पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि प्रभु रावण की नाभि में बांण मारिए, जिस पर श्रीराम बांण से प्रहार करते हैं और दशानन का अंत हो जाता है। युद्ध के दौरान नुमाइश मैदान में लगे रावण, कुंभकर्ण के पुतले धूं-धूं कर जल उठते हैं। मंचन के दौरान दोनों सेनाओं के बीच हुए भीषण संघर्ष और उसके बाद आसमान को रोशन करते आतिशबाजी के शानदार प्रदर्शन हुआ।