लखनऊ में 15 मौतों के बाद जागा एलडीए, देर रात अग्निकांड वाला मकान गिराने का नोटिस चिपकाया
लखनऊ में 15 मौतों के बाद एलडीए जागा। लखनऊ के अलीगढ़ में भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद योगी सरकार ने तगड़ा ऐक्शन लिया है। आखिरकार एलडीए हरकत में आ गया। भवन पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा कर दिया।
यूपी की राजधानी लखनऊ के अलीगंज सेक्टर-डी स्थित एमएस-103 बिल्डिंग में हुए भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद योगी सरकार ने तगड़ा ऐक्शन लिया है। आखिरकार एलडीए हरकत में आ गया। सोमवार देर रात प्राधिकरण ने भवन पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा कर दिया। नोटिस में भवन स्वामियों को 15 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है।
जांच में सामने आया है कि आवासीय नक्शे पर निर्मित इस भवन का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। भवन में अग्निशमन मानकों, सेटबैक और अन्य जरूरी सुरक्षा प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। हादसे के बाद एलडीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे तो अधिकारियों ने आनन-फानन में कार्रवाई शुरू की।
जांच दल को सात दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ अग्निकांड प्रकरण पर देर रात उच्च स्तरीय बैठक की। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर दो सदस्यीय विशेष जांच दल गठित किया गया। इस विशेष जांच दल में धर्मार्थ कार्य, पर्यटन/संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात तथा अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन प्रवीण कुमार को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने जांच दल को सात दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। घटनास्थल के निरीक्षण, केजीएमयू में मृतकों के परिजनों से मिलने व घायलों का हालचाल जानने के बाद मुख्यमंत्री ने देर रात उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इसमें मुख्यमंत्री ने घटना को लेकर काफी रोष जताते हुए दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाया गया। इसके सदस्य 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।
15 लोग जिंदा जल गए
आपको बता दें कि अलीगंज सेक्टर डी में स्थित एक एनिमेशन सेंटर और पेट क्लीनिक में लगी भीषण आग में 15 लोग जिंदा जल गए। इनमें ज्यादातर एनिमेशन सेंटर में कोचिंग कर रहे छात्र-छात्राएं शामिल हैं। दोपहर बाद लगी आग सेकेंडों में विकराल हो गई। हर तरफ चीख पुकार मच गई। कुछ छात्र जान बचाने को सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागे लेकिन आखिरी गेट पर ताला लगा था। कुछ खिड़की से नीचे कूद गए। एक छात्र कूदने के दौरान नीचे लगी ग्रिल की चपेट में आ गया जो उसके शरीर में घुस गई। शाम तक मौके पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अग्निकांड की भायवहता देखकर फफक पड़े। उन्होंने बताया कि 15 जानें इस में चली गई हैं। कुछ का ट्रॉमा सेंटर में इलाज हो रहा है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें