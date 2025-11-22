Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsLDA strictness Bulldozers run on 11 plots in Lucknow builder himself demolishes construction
एलडीए की सख्ती का असर: लखनऊ में 11 प्लाटिंग पर चला बुलडोजर, बिल्डर ने खुद तुड़वा दिया निर्माण

एलडीए की सख्ती का असर: लखनऊ में 11 प्लाटिंग पर चला बुलडोजर, बिल्डर ने खुद तुड़वा दिया निर्माण

संक्षेप:

लखनऊ महानगर में एलडीए ने जिस बिल्डर का अवैध अपार्टमेंट सील किया था। बिल्डर ने शमन के लिए आवेदन करते हुए उस निर्माणाधीन बिल्डिंग का अवैध हिस्सा खुद ही तुड़वा दिया।

Sat, 22 Nov 2025 09:55 PMDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार की जा रही कार्रवाई का असर दिखने लगा है। महानगर में एलडीए ने जिस बिल्डर का अवैध अपार्टमेंट सील किया था। बिल्डर ने शमन के लिए आवेदन करते हुए उस निर्माणाधीन बिल्डिंग का अवैध हिस्सा खुद ही तुड़वा दिया। प्रवर्तन जोन-5 के जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि महानगर के सेक्टर-बी में भूखण्ड संख्या-सी-362 पर खुर्रम बिल्डर, राहुल मिश्रा, विनोद कुमार, अनिमेश, हरीश कुमार, प्रमोद मिश्रा द्वारा अवैध तरीके से अपार्टमेंट का निर्माण करवाया जा रहा था। जिसे प्रवर्तन टीम ने 08 नवम्बर, 2025 को सील कर दिया था। बिल्डर के कई प्रयासों के बाद भी अवैध निर्माण कार्य को सख्ती से रोका गया। आखिरकार बिल्डर ने नये बिल्डिंग बायलॉज के तहत शमन मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए आवेदन किया और खुद ही अपनी बिल्डिंग का अवैध हिस्सा तोड़ना शुरू कर दिया।

पारा में 11 अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी विपिन कुमार शिवहरे ने बताया कि शनिवार को पारा क्षेत्र में अभियान चलाया गया। इस दौरान विनोद यादव, इमरान, सरोज यादव, जय प्रकाश, सोनू, इमरान, अभिशंक, ऋषभ, रफीक, अमित व अन्य द्वारा लगभग 80 बीघा क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से की जा रही 11 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया।

4 अवैध व्यावसायिक निर्माण सील

प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी विराग करवरिया ने बताया कि वीरेश यादव द्वारा मोहनलालगंज के हरिकंशगढ़ी में लगभग 150 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था। इसी तरह गनेश सिंह, विद्या देवी द्वारा सुशांत गोल्फ सिटी थानाक्षेत्र के अहिमामऊ में 200 वर्गमीटर व कुलवंत सिंह चौहान द्वारा लगभग 2000 वर्गमीटर के भूखण्ड पर व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण कराया जा रहा था। वहीं, अनुजा सिंह द्वारा पीजीआई के कल्ली पश्चिम में 200 वर्गमीटर के भूखण्ड पर व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था। एलडीए से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे इन चारों अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया।

