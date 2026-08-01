LDA के जूनियर इंजीनियर समेत 3 लोग गिरफ्तार, विजिलेंस ने 7.5 लाख की घूस लेते दबोचा

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के अवर अभियंता, सुपरवाइजर और एक शख्स को 7.50 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता से निर्माण कार्य के बदले 15 लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी, जिसकी गोपनीय जांच के बाद कार्रवाई की गई।

उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस)ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के अवर अभियंता, एक सुपरवाइजर और एक निजी व्यक्ति को 7.50 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 1 अगस्त 2026 को शिकायतकर्ता की सूचना पर की गई। सतर्कता अधिष्ठान के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि एलडीए के अवर अभियंता दिनेश कुमार वर्मा निर्माणाधीन स्थल पर पहुंचे और निर्माण कार्य रुकवाने की चेतावनी दी। बाद में शिकायतकर्ता से कहा गया कि उसके निर्माण के संबंध में आईजीआरएस पर शिकायत हुई है और कार्रवाई से बचने के लिए निजी व्यक्ति श्रवण कुमार के माध्यम से मामला निपटाना होगा।

विजिलेंस ने जाल बिछाकर रंगे हाथ पकड़ा शिकायतकर्ता के मुताबिक, श्रवण कुमार ने उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल के गेट पर बुलाकर बताया कि अवर अभियंता से बात हो चुकी है। यदि वह 15 लाख रुपये दे देता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। बाद में एलडीए कार्यालय में अवर अभियंता दिनेश कुमार वर्मा और सुपरवाइजर चंद्र प्रकाश से मुलाकात हुई, जहां फिर 15 लाख रुपये की मांग की गई। सुपरवाइजर ने भी पूरी रिश्वत देने का दबाव बनाया। शिकायतकर्ता ने रुपये देने में असमर्थता जताई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच 7.50-7.50 लाख रुपये की दो किस्तों में भुगतान पर सहमति बनी।

जूनियर इंजीनियर समेत 3 को घूस लेते दबोचा शिकायतकर्ता ने रिश्वत देने के बजाय सतर्कता अधिष्ठान से संपर्क किया और आरोपियों को रंगे हाथ पकड़वाने का अनुरोध किया। शिकायत की गोपनीय जांच में आरोप सही पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि अवर अभियंता दिनेश कुमार वर्मा, सुपरवाइजर चंद्र प्रकाश और निजी व्यक्ति श्रवण कुमार ने मिलकर शिकायतकर्ता से आईजीआरएस शिकायत का भय दिखाकर रिश्वत की मांग की थी। इसके बाद सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने जाल बिछाकर तीनों आरोपियों को 7.50 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया।