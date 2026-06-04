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लखनऊ में एलडीए बनाने जा रहा है 1392 फ्लैट, कीमत 20 से 35 लाख के बीच होगी

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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लखनऊ में घर लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। एलडीए अनंत नगर योजना में अदिति अपार्टमेंट बनाने जा रहा है।प्रस्तावित परियोजना में 1 बीएचके और 2 बीएचके फ्लैट्स उपलब्ध होंगे।

लखनऊ में एलडीए बनाने जा रहा है 1392 फ्लैट, कीमत 20 से 35 लाख के बीच होगी

लखनऊ में मकान लेने का प्लान बना लोगों के लिए गुड न्यूज है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अनंत नगर योजना में अदिति अपार्टमेंट बनाने जा रहा है। यह अनंत नगर योजना की पहली बहुमंजिला आवासीय सोसाइटी होगी, जिसमें 1 बीएचके और 2 बीएचके श्रेणी के कुल 1392 फ्लैट बनाए जाएंगे। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। योजना का उद्देश्य मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को किफायती दरों पर आधुनिक आवास उपलब्ध कराना है।

प्रस्तावित परियोजना में 1 बीएचके और 2 बीएचके फ्लैट्स उपलब्ध होंगे। फ्लैट्स की कीमत 20 लाख रुपये से लेकर 35 लाख रुपये के बीच निर्धारित किए जाने की संभावना है, जिससे यह योजना आम लोगों के बजट में फिट बैठ सके।

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एलडीए अधिकारियों के अनुसार अदिति अपार्टमेंट में आधुनिक सुविधाओं के साथ सुव्यवस्थित आवासीय परिसर विकसित किया जाएगा। परियोजना के शुरू होने से अनंत नगर योजना में आवासीय विकास को नई गति मिलेगी और बड़ी संख्या में लोगों को घर खरीदने का अवसर मिलेगा।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि अनंत नगर योजना के आदर्श खण्ड में 18,411 वर्गमीटर क्षेत्रफल के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर अदिति अपार्टमेंट निर्मित किया जाएगा। यह परियोजना विभिन्न आय वर्ग के परिवारों की आवासीय जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गयी है। इसमें 01 बीएचके के 412 फ्लैट होंगे, प्रत्येक फ्लैट 38.25 वर्गमीटर क्षेत्रफल का होगा। 02 बीएचके श्रेणी के 980 फ्लैट बनेंगे, प्रत्येक फ्लैट 50.10 वर्गमीटर क्षेत्रफल का होगा।

फ्लैट में मिलेंगी तीन बालकनी:

मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह ने बताया कि अपार्टमेंट में 01 बीएचके के फ्लैट में 02 और 02 बीएचके के फ्लैट में 03 बालकनी दी जाएंगी। 545 चार पहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा होगी। यह परियोजना पूरी तरह आधुनिक शहरी सुविधाओं से लैस होगी। जिसमें हाई स्पीड लिफ्ट, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, पावर बैकअप, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, कम्यूनिटी स्पेस, पेडेस्ट्रियन पाथ-वे आदि सुविधाएं शामिल होंगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस परियोजना के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जाएगा।

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हरियाली के बीच बनेंगे आवासीय टावर

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि अदिति अपार्टमेंट में कुल पांच टावर होंगे। वहीं, लगभग 7,500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में पार्क एवं ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाएगा। अपार्टमेंट को इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे अधिकांश फ्लैटों से लोगों को हरित क्षेत्र का दृश्य मिलेगा। उन्होंने बताया कि यह ग्रुप हाउसिंग पूरी तरह हरियाली से घिरी होगी और यहां रहने वाले लोगों को बेहतर वातावरण का अनुभव होगा।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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