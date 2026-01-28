Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsLDA clerk caught black money worth Rs 40 lakh found; action now underway
एलडीए के 'कुबेर' लिपिक पर शिकंजा, 40 लाख की काली कमाई मिली; अब कार्रवाई की तैयारी

संक्षेप:

यूपी के एलडीए के 'कुबेर' लिपिक पर शिकंजा कसा है। एलडीए के कनिष्ठ लिपिक शिव प्रताप सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच पूरी कर ली है। 40 लाख की काली कमाई मिली है।

Jan 28, 2026 09:59 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
लखनऊ विकास प्राधिकरण में तैनात एक और 'कुबेर' लिपिक का काला चिट्ठा खुल गया है। उत्तर प्रदेश शासन के सतर्कता अनुभाग ने एलडीए के कनिष्ठ लिपिक शिव प्रताप सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच पूरी कर ली है। विजिलेंस की जांच में पता चला है कि इस बाबू ने अपनी वैध आय से 36.30 प्रतिशत अधिक यानी करीब ₹40,80,311 की अवैध संपत्ति व काली कमाई बटोरी है। विजिलेंस के एक अधिकारी ने बताया कि एलडीए के बाबू के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति मिली है। इस माममें में शासन के आवास विभाग से मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए पत्र भेज दिया गया है। कार्रवाई की तैयारी है।

विजिलेंस का हंटर, 3 महीने के भीतर'परमिशन टू प्रोसीक्यूट का अल्टीमेटम

शासन के सतर्कता अनुभाग-3 ने एक अधिकारी ने बताया कि आवास विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आरोपी लिपिक के खिलाफ सक्षम न्यायालय में मुकदमा चलाने के लिए तुरंत औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जाए। अधिकारी ने बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) के तहत अब बाबू के खिलाफ कार्रवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट का दिया हवाला, तीन महीने के भीतर अभियोजन स्वीकृति जरुरी

अधिकारी का कहना है कि अक्सर देखा गया है कि बड़े रसूख वाले बाबू अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई की फाइलों को शासन स्तर या विभागीय स्तर पर दबवा देते हैं। लेकिन इस बार शासन ने माननीय उच्चतम न्यायालय के उस ऐतिहासिक आदेश का हवाला दिया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि अभियोजन स्वीकृति का निस्तारण अधिकतम 3 माह के भीतर करना अनिवार्य है।

सीक्रेट रिपोर्ट और सख्त हिदायत

हैरानी की बात यह है कि इस मामले में न्याय विभाग से प्राप्त परामर्श को इतना संवेदनशील माना गया है कि उसे 'गोपनीय' रखने के निर्देश दिए गए हैं। शासन ने साफ कहा है कि इस रिपोर्ट को न तो आरोपी बाबू को दिखाया जाए और न ही किसी विभागाध्यक्ष को भेजा जाए।

