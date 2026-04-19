Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुझे लिटा दो...शादी की रस्मों के बीच बोला दूल्हा, थोड़ी ही देर में मच गई चीख-पुकार; पसरा मातम

Apr 19, 2026 02:18 pm ISTAjay Singh संवाददाता, प्रयागराज
share

अविनाश के बहनोई शिवम पाल ने बताया कि शुक्रवार शाम लगभग 5 बजे घर में मटमंगरा की रस्में चल रही थीं। इसी दौरान अविनाश किसी से मोबाइल पर बात करते हुए छत पर चले गए। ऐसा लग रहा है कि बातचीत के दौरान उन्होंने छत पर लगी रेलिंग पकड़ ली जिसमें झालर से करंट उतर आया।

मुझे लिटा दो...शादी की रस्मों के बीच बोला दूल्हा, थोड़ी ही देर में मच गई चीख-पुकार; पसरा मातम

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सदर बाजार इलाके में एक दुखद हादसा सामने आया है। जिस घर में शादी की रस्में निभाई जा रही थीं, वहां अब मातम पसर गया है। रेलवे में ट्रैकमैन अविनाश पाल की शादी से दो दिन पहले करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना ने दो परिवारों की खुशियां छिन गईं। आशंका जताई जा रही है कि अविनाश को रेलिंग से करंट लगा। छोटे भाई अमरीश के मुताबिक करंट लगने की बात उसे अविनाश ने खुद बताई। वह छत पर पहुंचा तो अविनाश दीवार पकड़कर खड़े थे। उन्होंने कहा कि मुझे करंट लगा है लेटा दो, यही उनके आखिरी शब्द थे। इतना बोलने के बाद वह जमीन पर लेट गए और कुछ ही देर में अचेत हो गए, फिर उन्हें होश नहीं आया।

सदर बाजार निवासी अवधेश पाल के दो बेटों में बड़े 32 वर्षीय अविनाश पाल की शादी 21 अप्रैल को पीपलगांव की एक युवती से होनी थी। अविनाश के बहनोई शिवम पाल ने बताया कि शुक्रवार शाम लगभग पांच बजे घर में मटमंगरा की रस्में चल रही थीं। इसी दौरान अविनाश किसी से मोबाइल पर बात करते हुए छत पर चले गए। आशंका जताई जा रही है कि बातचीत के दौरान उन्होंने छत पर लगी रेलिंग पकड़ ली जिसमें झालर से करंट उतर आया। करंट लगने से अविनाश की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने छोटे भाई अमरीश को फोन कर छत पर बुलाया और खुद को करंट लगने की बात बताई।

ये भी पढ़ें:पुराने बिजली मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड से बदलने पर तत्काल रोक, पहले होगी ये जांच

परिजन तत्काल अविनाश को लेकर पास ही स्थित एक निजी अस्पताल गए जहां उनका इलाज शुरू किया गया लेकिन कुछ ही देर में वह कोमा में चले गए। चिकित्सकों ने ब्रेन हैमरेज होने का संदेह जताया। हालत गंभीर होने के कारण घरवाले रात में ही अविनाश को लखनऊ के मेदांता अस्पताल ले गए जहां शनिवार सुबह अविनाश की मौत हो गई। मौत की खबर घर पहुंची तो कोहराम मच गया। अविनाश के परिवार में माता-पिता, एक भाई और तीन बहनें हैं। सभी रो-रोकर बेहाल रहे। शनिवार देर शाम रसूलाबाद घाट पर अविनाश का अंतिम संस्कार किया गया।

ये भी पढ़ें:यूपी : 11 साल की जुड़वा बेटियों की गला काटकर की हत्या, पिता ने खेला खूनी खेल
ये भी पढ़ें:पुराने बिजली मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड से बदलने पर तत्काल रोक, पहले होगी ये जांच
ये भी पढ़ें:UP : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, 10 जून को जारी होगी वोटर लिस्ट

टूट गए अरमान, वधू पक्ष में भी पसरा सन्नाटा

अविनाश की मौत से सिर्फ उनका परिवार ही नहीं, बल्कि वधू पक्ष भी सदमे में है। उसके सारे अरमान टूट गए। जिस घर में बेटी की बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब मातम पसरा है। मोहल्ले के लोग भी इस दर्दनाक हादसे से स्तब्ध हैं। हर कोई दुखी है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।