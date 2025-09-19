Lawyers strike in 22 districts of western UP protests to be held in every district, what is the matter पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में आज वकीलों की हड़ताल, हर जिले में होगा प्रदर्शन, क्या है मामला?, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsLawyers strike in 22 districts of western UP protests to be held in every district, what is the matter

पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में शनिवार को वकीलों की हड़ताल रहेगी। हर जिले में इस दौरान धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मेरठ में बेगमपुल पर दो घंटे वकीलों का धरना होगा। हड़ताल के समर्थन में सभी जनप्रतिनिधियों, सभी संगठनों से समर्थन की अपील की गई है।

Yogesh Yadav मेरठ, मुख्य संवाददाताSat, 20 Sep 2025 12:01 AM
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 सितंबर को मेरठ समेत 22 जिलों के वकील हड़ताल पर रहेंगे। न्यायिक कार्यों से विरत रहकर हर जिले में धरना-प्रदर्शन होगा। मेरठ में बेगमपुल चौराहे पर दो घंटे वकीलों का धरना रहेगा। संघर्ष समिति ने सभी जनप्रतिनिधियों और संगठनों से भी इस धरने में शामिल होकर समर्थन की अपील की है। हड़ताल का आह्वान हाईकोर्ट बेंच स्थापना केन्द्रीय संघर्ष समिति ने किया है। इसे पूरी तरह सफल बनाने के लिए वकील एकजुट हो गए हैं।

शुक्रवार को मेरठ कचहरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस सभागार में हाईकोर्ट बेंच स्थापना केन्द्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन संजय शर्मा और संयोजक राजेन्द्र सिंह राणा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की मांग वर्षों पुरानी है। अब हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ता आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं। जब महाराष्ट्र में कोल्हापुर में सरकार हाईकोर्ट बेंच की स्थापना कर सकती है तो उत्तर प्रदेश में मेरठ समेत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बेंच की स्थापना क्यों नहीं हो सकती।

संघर्ष समिति के चेयरमैन संजय शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट में 11 लाख मामले विचाराधीन हैं। हर दिन लोड बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सुलभ न्याय के लिए हाईकोर्ट की बेंच ही एकमात्र रास्ता है। प्रदेश में मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, बुंदेलखंड में बेंच की स्थापना हो। संयोजक राजेन्द्र सिंह राणा ने कहा कि 20 सितंबर को संघर्ष समिति के आह्वान पर मेरठ समेत सभी 22 जिलों में अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। सभी 22 जिलों में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ता प्रमुख चौराहों पर धरना-प्रदर्शन करेंगे।

मेरठ कचहरी में सुबह 10.30 बजे अधिवक्ता एकत्रित होंगे। वहां से पैदल मार्च करते हुए बेगमपुल चौराहा पर पहुंचेंगे। बेगमपुल चौराहे पर सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक धरना-प्रदर्शन होगा। जनजागरण होगा। इस अवसर पर जिला बार के अध्यक्ष राजीव त्यागी, सचिव अमित राणा, पूर्व अध्यक्ष अजय त्यागी, वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाल सिंह सोम, नरेश चौहान, पूर्व महामंत्री प्रबोध शर्मा, अमित शर्मा मौजूद रहे।

आज कचहरी परिसर रहेगा बंद

हाईकोर्ट बेंच स्थापना केन्द्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन संजय शर्मा ने बताया कि 20 सितंबर को कचहरी परिसर स्थित सभी अधिवक्ताओं के बस्ते, दफ्तर, होटल, दस्तावेज लेखकों का काम आदि बंद रहेगा। सभी हाईकोर्ट बेंच आंदोलन में शामिल होंगे। इसी तरह सभी दलों के जनप्रतिनिधियों से भी आंदोलन में समर्थन मांगा गया है। बेगमपुल पर सभी से मौजूद रहने को कहा गया है। भाजपा, सपा, कांग्रेस, रालोद समेत विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने हाईकोर्ट बेंच का समर्थन किया है।

करो या मरो की तरह लड़ाई लड़नी होगी

वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जंगाला ने कहा कि हाईकोर्ट बेंच के लिए करो या मरो की तरह लड़ाई लड़नी होगी। मांग तो वर्षों से हो रही है, लेकिन मांगने से कुछ नहीं मिलता, उसे लड़कर लेना पड़ता है।

