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चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर भड़के वकील, बोले- अयोध्या छोड़ें; 3 दिन का अल्टीमेटम

Ajay Singh भाषा, नई दिल्ली/ अयोध्या
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बार एसोसिएशन की सोमवार को हुई बैठक में अधिवक्ताओं ने  तय किया कि अगर उसका कोई सदस्य राम मंदिर मामले के आरोपियों का मामले की अदालत में पैरवी की कोशिश करता है, तो उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को अयोध्या छोड़ देनी चाहिए।

चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर भड़के वकील, बोले- अयोध्या छोड़ें; 3 दिन का अल्टीमेटम

राम मंदिर के लिए मिले दान में कथित हेराफेरी को लेकर बढ़ते गुस्से के बीच, अयोध्या में फैजाबाद बार एसोसिएशन ने सोमवार को घोषणा की कि उसका कोई भी सदस्य गिरफ्तार किए गए आठ आरोपियों का पक्ष नहीं रखेगा। वहीं, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह गर्मियों की छुट्टियों के बाद उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें इस मामले की सीबीआई के नेतृत्व में तय समय-सीमा में जांच कराने की मांग की गई है। बार एसोसिएशन की सोमवार को हुई बैठक में अधिवक्ताओं ने यह भी तय किया कि अगर उसका कोई सदस्य राम मंदिर मामले के आरोपियों का मामले की अदालत में पैरवी की कोशिश करता है, तो उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। संस्था ने मांग की कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव - जो सभी मंदिर के प्रबंधन से जुड़े हैं लेकिन जिनका नाम प्राथमिकी में नहीं है - उन्हें अयोध्या "छोड़ देना चाहिए"। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये तीनों तीन दिन के भीतर शहर से बाहर नहीं गए, तो पूरे अयोध्या शहर की घेराबंदी कर दी जाएगी और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद ने कहा कि वे सीबीआई जांच के लिए उच्च न्यायालय भी जाएंगे। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने 2005 में भी ऐसा ही फैसला लिया था, जब राम जन्मभूमि परिसर पर आतंकवादी हमले के आरोपियों को फैजाबाद अदालत में पेश किया गया था। आखिरकार, लखनऊ के एक वकील ने इस मामले में आरोपी का पक्ष रखा। दान के कथित गबन मामले में बीते बृहस्पतिवार को गिरफ्तार सभी आठ आरोपियों को सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भ्रष्टाचार रोधी अदालत के विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा के समक्ष पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक उमेश दुबे ने कहा कि पुलिस के आरोपियों की हिरासत के लिए कोई आवेदन नहीं करने पर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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सुप्रीम कोर्ट का त्वरित सुनवाई से इनकार

उधर, उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने इस मामले में त्वरित सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि मामले को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। न्यायालय 13 जुलाई को पुन: खुलेगा। पीठ ने मौखिक टिप्पणी की, ‘आसमान नहीं टूट पड़ेगा ...इतनी क्या जल्दी है।’ अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के नेतृत्व वाले एक बहु-विषयक विशेष जांच दल (एसआईटी) को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मामलों और प्रशासन से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं व अन्य कथित अवैधताओं की जांच करनी चाहिए।

याचिका में केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और मंदिर ट्रस्ट से ऐसे नियामकीय, पर्यवेक्षी और लेखा-जोखा तंत्र बनाने और उन्हें लागू करने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया, जो जनहित की रक्षा करने और लाखों भक्तों व दानदाताओं का भरोसा बनाए रखने के लिए ज़रूरी हों। याचिका में कहा गया, ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े धन के कथित गबन और अन्य कथित अनियमितताओं की खबरें सही साबित हों या नहीं, लेकिन इन खबरों ने उन पीढ़ियों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है, जिन्होंने अयोध्या की गौरवपूर्ण विरासत की पुनर्स्थापना के लिए लंबा संघर्ष किया है।’

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विपक्ष ने बोला हमला

इस मामले को लेकर विपक्ष ने भाजपा पर अपना हमला और तेज कर दिया है। भाजपा राम मंदिर के निर्माण को अपनी बड़ी उपलब्धियों में से एक बताती रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने "सच्चे सनातनियों" से अपील की है कि वे भाजपा को वोट न दें और न ही पार्टी से चुनाव का टिकट मांगें। उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी ने ‘भगवान राम के साथ धोखा किया है।’ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने लोगों से भाजपा को हराने की अपील की। ​​उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल ने देश को ‘लूटा’ है और भगवान राम को भी नहीं बख्शा।

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लेखक के बारे में

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अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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