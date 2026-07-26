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कोर्ट मैरिज से रोकने पर वकीलों का बवाल, चैंबर में बंद करके मां-बेटे को पीटा, युवती से अश्लीलता

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, लखनऊ
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लखनऊ सिविल कोर्ट में छोटी बहन को कोर्ट मैरिज से रोकने पहुंचे युवक ने आरोप लगाया कि वकीलों ने उसे, उसकी मां, बहन और दोस्त को चैंबर में बंधक बनाकर पीटा। मां पर कुर्सी से हमला कर बेहोश कर दिया और बड़ी बहन से अश्लीलता की। पीड़ित ने 6 नामजद समेत 14 वकीलों पर एफआईआर दर्ज कराई है।

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लखनऊ में छोटी बहन को कोर्ट मैरिज करने से रोकने पर वकीलों ने युवक,उसकी मां, बहन और दोस्त को बंधक बनाकर पीटा। बुजुर्ग मां पर कुर्सी से कई बार हमला किया, जिससे वह बेहोश हो गईं। आरोप है कि वकीलों ने चैंबर में बंधक बनाकर पीड़ित की बड़ी बहन से अश्लीलता भी की। पीड़ित ने आरोपी छह नामजद समेत 14 वकीलों के खिलाफ वजीरगंज कोतवाली में एफआईआर कराई है। बाराबंकी के नवाबगंज निवासी पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उनकी छोटी बहन शुक्रवार को लखनऊ के एक युवक से कोर्ट मैरिज करने जा रही थी।

कोर्ट मैरिज रोकने पर वकीलों ने पीटा

उसके कहने पर पीड़ित अपनी मां, बड़ी बहन और एक दोस्त के साथ कैसरबाग में पुराना हाईकोर्ट के पास पहुंचा था। दोपहर करीब तीन बजे मोबाइल पर बात करने पर छोटी बहन ने उन्हें सिविल कोर्ट में वकील प्रशांत के चैंबर में बुलाया। जब वह चैंबर में पहुंचे तो पहले से वहां पर कई वकील मौजूद थे। पीड़ित ने छोटी बहन को समझाकर कोर्ट मैरिज करने से मना किया। आरोप है कि इस पर वकील प्रशांत बिफर गया। उसने कहा कि वह उसकी क्लाइंट को भड़का और बरगला रहा है। पीड़ित का कहना है कि वह अपनी छोटी बहन को समझा रहा था।

बुजुर्ग महिला को लहूलुहान किया

बात बढ़ने पर प्रशांत और उसके वकील साथी रवि कनौजिया, आकाश कुमार वर्मा, इस्लामुद्दीन, मो. आसिफ, सौरभ तिवारी व आठ अन्य वकील उससे उलझ गए। गालियां देते हुए साथ में मौजूद उसके दोस्त को चैंबर में ही पीट दिया। विरोध करने पर रवि ने पीड़िता की मां के सिर पर कुर्सी उठाकर कई बार हमला किया। इससे उनकी मांग की आंख के ऊपर गंभीर चोट लगी। बुजुर्ग मां लहुलूहान होकर वहीं गिर गईं। फिर आरोपियों ने उसकी बड़ी बहन और दोस्त को चैंबर में बंधक बना लिया।

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पीड़ित के सामने बहन से कि अश्लीलता

मुंह दबाकर बड़ी बहन को गिरा दिया। पीड़ित के सामने उससे अश्लील हरकत कीं। पीड़ित का दोस्त किसी तरह दरवाजा खोलकर चैंबर से भाग निकला। उसने पुराना हाईकोर्ट पुलिस चौकी में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी वकील फरार हो गए।

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वकील के वेश में कोई करे हमला तो करें शिकायत

संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार ने आमजन से अपील की है कि अधिवक्ताओं के वेश में जमीन, मकान और प्लाट पर कब्जा मारपीट करने वालों के खिलाफ उनके कार्यालय में विशेष प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज कराएं। डालीगंज स्थित उनके दफ्तर में कमरा नंबर 36 में विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया है। विशेष प्रकोष्ठ कार्यालय का प्रभारी दरोगा रामेश्वर तिवारी को बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति कार्यालय जाकर अथवा इस नंबर पर 9454634500 शिकायत दर्ज करा सकता है।

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