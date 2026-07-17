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वकील की पत्नी ने रची लूट की झूठी कहानी, फिर खुद ही फंस गई; पुलिस का चौंका देने वाला खुलासा

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, रामपुर
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रामपुर के गंज थाना क्षेत्र में अधिवक्ता के घर हुई लाखों की कथित लूट का पुलिस ने 12 घंटे में खुलासा कर दिया। जांच में लूट की घटना फर्जी निकली। पुलिस के अनुसार, अधिवक्ता की पत्नी ने फॉरेक्स ट्रेडिंग में डूबे निवेश को छिपाने के लिए लूट की झूठी कहानी रची थी। 

वकील की पत्नी ने रची लूट की झूठी कहानी, फिर खुद ही फंस गई; पुलिस का चौंका देने वाला खुलासा

रामपुर के गंज थाना क्षेत्र में अधिवक्ता के घर हुई लाखों की लूट का खुलासा पुलिस ने 12 घंटे में किया है। लूट की सूचना झूठी पाई गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि अधिवक्ता की पत्नी ने अधिक मुनाफे के चक्कर में अपना पैसा फोर एक्स ट्रेडिंग कंपनी में लगा दिया था। लगातार पैसा डूबने पर अधिवक्ता की पत्नी ने लूट की झूठी कहानी रची थी। जांच के घेरे में आने पर पुलिस ने 12 घंटे में खुलासा किया। लूट की यह फर्जी घटना बुधवार की दोपहर करीब डेढ़ बजे गंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला थाना टीन में हुई। यहां पर रहने वाले सैय्यद आमिर मियां अधिवक्ता हैं और रामपुर कचहरी परिसर में प्रैक्टिस करते हैं। बुधवार को सैय्यद आमिर मियां कचहरी गए थे। घर में उनकी पत्नी इकरा बी व बच्चे थे। इकरा बी के अनुसार छत के रास्ते से नकाबपोश बदमाश आया और लूट कर भाग गया।

महिला का मोबाइल फोन भी किया था जब्त

रामपुर। घटना के बाद एएसपी अनुराग सिंह व सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने फारेंसिक टीम को भी बुला लिया था। टीम ने पूरे घर का बारीकि से निरीक्षण किया। अधिवक्ता की पत्नी का मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त किया था। पुलिस ने महिला के चोटों के निशान का परीक्षण किया तो वह शक के दायरे में आ गई।

मोबाइल में मिले ऐप से पुलिस पहुंची खुलासे तक

पुलिस ने जब महिला का मोबाइल चेक किया तो उसमें अधिकतर गोल्ड लोन से संबंधित जानकारी मिली। किस बैंक से कितनी जल्दी और कितना लोन मिल सकता है, इस संबंध में अधिवक्ता की पत्नी ने काफी सर्च किया था। उसी के आधार पर पुलिस ने जब बैंकों में जाकर पूछताछ की तो सारी हकीकत सामने आ गई। महिला ने कब और किस बैंक से कितना गोल्ड लोन लिया है।

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सीसीटीवी कैमरे में कोई सामने नहीं आया

रामपुर। लूट की सूचना के बाद पुलिस ने माहौल की नजाकत को देखते हुए सीसीटीवी फुटेज चेक करने की कोशिश की। जिस पर मालूम हुआ कि महिला के घर पर कोई आया नहीं हैं। चूंकि महिला ने बताया कि बदमाश छत के रास्ते से आया था, इसलिए पुलिस ने पड़ोस में काम करने वाले मजदूरों से भी पूछताछ की। लेकिन वह कोई जानकारी नहीं दे सके।

क्या है पूरा मामला?

इकरा बी के अनुसार पहुंचते ही चाकू से वार किया। बच्चों को चाकू धमकी दी। इसके बाद जबरन दूसरी अलमारी खुलवाकर उसमें रखे 15 तोले सोने के जेवर व एक लाख रुपये लूट लिए। बदमाश के जाने के बाद इकरा ने अधिवक्ता पति को इसकी सूचना दी। लूट की सूचना पर एएसपी अनुराग सिंह फारेंसिक टीम संग पहुंच। अधिवक्ता की तहरीर पर केस दर्ज किया गया था। मामले में बार एसो. के पूर्व अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू ने जल्द खुलासे की मांग की थी।

रकम डूब जाने से बैंक से उठाया लोन

रामपुर। इस फर्जी लूट का खुलासा करते हुए एएसपी अनुराग सिंह ने बताया कि पूरी डिटेल निकालने के बाद पुलिस ने जब अधिवक्ता की पत्नी से पूछताछ की तो वह बरगलाती रही लेकिन बाद में सख्ती से पूछने पर उसने अपना जुर्म कबूल लिया। एएसपी के अनुसार महिला ने मुनाफे के चक्कर में फोर एक्स ट्रेडिंग कंपनी में लगाया था। बाद में पूरी रकम डूब गई। इसके बाद अधिवक्ता की पत्नी ने बिना परिजनों को सूचना दिए अपना सारा जेवर बैंक में गिरवी रखकर लोन ले लिया।

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पत्नी का नाम केस में होगा शामिल

रामपुर। लूट की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अधिवक्ता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने जांच कि तो मामला झूठा निकला। अब पुलिस विवेचना के दौरान अधिवक्ता की पत्नी का नाम केस में शामिल करेंगी और कार्रवाई की जाएगी। सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि झूठी सूचना देने के आरोप में पत्नी पर भी कार्रवाई की जाएगी। केस में उनका नाम शामिल किया जाएगा।

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